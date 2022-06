L'Estat espanyol registra 800 casos confirmats de verola del simi, 14 d'ells a les Balears

El Ministeri de Sanitat ha informat que, segons les dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), a l'Estat espanyol s'han notificat un total de 800 casos de verola del simi, dels quals destaquen que 8 són dones, i que, almenys, n'hi ha un cas en un menor de 3 anys. Del total de casos, 14 corresponen a les Balears.

L'informe, que recull les dades registrades fins al 27 de juny, mostra a més que l'afectat de més edat té 67 anys, i la mitjana es troba en 37 anys, tot i que la majoria dels afectats oscil·la entre els 31-44 anys.

De 273 casos de què es disposa d'informació sobre el mecanisme de transmissió més probable, el 93,4% va ser per contacte estret en el context de relacions sexuals d'alt risc i 6,6% per contacte estret no sexual.

S'han caracteritzat manifestacions clíniques en 406 casos. En ells, almenys 24 casos han estat hospitalitzats, i, segons l'informe, no s'ha reportat cap mort. I un total de 25 pacients de 406 (6,2%) varen presentar complicacions al llarg del procés clínic.

Les més freqüents varen ser les infeccions bacterianes secundàries i les úlceres bucals. S'han caracteritzat les manifestacions clíniques en 406 casos. La majoria varen presentar exantema anogenital (65,8%) i en altres localitzacions (53,9%), febre (55,9%), astènia (41,4%) i limfadenopaties localitzades (40,6%).

D'altra banda, ja són 16 les comunitats autònomes que han informat de casos, i Madrid és la que ha notificat més confirmacions amb 436 notificacions; després Catalunya amb 130 casos; Andalusia amb 105 casos, Canàries amb 41 casos; País Basc amb 20 casos; Illes Balears amb 14 casos; País Valencià amb 12 casos, i Aragó amb 10 casos.

Per sota dels 10 casos, es troba Galícia amb 7 casos; Astúries amb 7 casos, Castella-la Manxa amb 6 casos; Navarra amb 4 casos; Castella i Lleó amb 3 casos; Extremadura amb 2 casos; Cantàbria amb 2 casos i Múrcia amb un cas.