IB3 no demana cap requisit de català als seus directius

IB3 ha publicat en el BOIB una oferta de feina per trobar el nou directiu professional que ostentarà el càrrec de director de mitjans digitals de l'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears.

Entre els requisits que demanen, no s'inclou cap mena de titulació o coneixements de català oficials.

Per altra banda, si es demana tenir la nacionalitat espanyola, tenir 18 anys, no estar inhabilitat de les funcions públiques, tenir les capacitats físiques i psíquiques necessàries i estar en possessió d'un títol universitari.

No he sentit a ningú queixar-se per això. I me tem que és exactament pel mateix que dius. El 'Qui es mou no surt a la foto' de sempre, vaja. pic.twitter.com/8EPa9eFdUZ