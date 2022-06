SIAU entrega el butlletí de notes del conseller Martí March i anima els docents a mobilitzar-se

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha entregat aquest dimecres el butlletí de notes del conseller d'Educació, Martí March, i convida els treballadors a mobilitzar-se.

Des de SIAU volen denunciar públicament el «menyspreu» de Martí March cap a la comunitat educativa. «Ens trobam amb un conseller que impedeix la participació activa dels docents en la presa de decisions», remarquen.

Així, concreten que es tracta d'un conseller que:

Ni escolta, ni dialoga. Es mou a través de la imposició.

Mostra nul interès a solucionar la situació del personal que es troba en frau de llei. Els afectats són persones, no places. A més, no s’ha possibilitat una revisió de les 2554 places que aniran a concurs docent (encara ara no s’ha publicat ni tan sols el desglossament per especialitats). Ens agradaria que el conseller expliqués els motius reals de per què esperen a tenir els resultats de les oposicions que es duen a terme en aquests moments abans de fer públiques les xifres desglossades per especialitats.

Ens imposa uns nous currículums educatius que han tingut un tràmit d’audiència pública de tan sols cinc dies hàbils, totalment insuficients a l’hora de revisar centenars de pàgines.

Va promoure i aconseguí aprovar la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears, una llei que no té el suport de la comunitat educativa i que, entre altres aspectes negatius, facilita les perfilacions de places i adjudicacions a dit dins de l’ensenyament públic. Prova d’això és la mesa sectorial que s’ha celebrat avui matí i on s’ha informant de l’esborrany de “Resolució de perfils” que contempla que els centres educatius públics puguin fer perfilacions de places en el 20% de la quota del professorat del centre. Volem remarcar que no tolerarem sota cap circumstància que l’escola pública passi a funcionar de cada vegada més com una escola privada. En l’accés a la funció pública sempre s’han de garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Mentre que ell no ha patit cap mena de retallada en el seu sou, nosaltres, els docents, continuem sense cobrar la carrera professional i, el més escandalós de tot això, és que som els únics funcionaris de Balears que se’ns nega el reconeixement d’aquesta retribució. Tot això afegit al fet que encara no hem recuperat la totalitat del 2,9% (que sí que cobra la resta de funcionariat d’Espanya i gran part del funcionariat de les illes), que tenim un complement de residència insignificant en comparació a altres territoris, que no ens paguen totes les funcions que el professorat desenvolupem i hi dediquem gran part del nostre temps (per exemple, hi ha docents amb la funció de cap de departament que se’ls nega el cobrament d’aquest, entre altres exemples), que hi ha docents a qui se’ls hi paga la benzina del cotxe i altres que fan més quilòmetres no reben aquesta retribució. I ara, a més, els substituts que han fet feina durant el curs més de cinc mesos i mig es pretén que deixin de cobrar la indemnització equivalent a un mes aproximat de feina.

Ens ofega a burocràcia i ens imposa pseudopedagogies nascudes dins despatxos per intentar tapar les vertaderes mancances del sistema educatiu, com ara la falta de finançament i inversió.

En comptes d’emprar les meses sectorials per negociar, les utilitza per informar. I això que la normativa estableix clarament que aquestes han de ser per negociar.

Els membres de SIAU també han aprofitat per a denunciar (tot i que aquest tema no afecti directament els docents) el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears, que contempla excepcions en el requisit de català per als funcionaris. Un decret llei, en definitiva, que va en contra de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

Així, remarquen que «davant tots aquests i altres despropòsits», SIAU ha pres dues decisions: La primera és fer entrega del butlletí de notes del conseller Martí March. «Com veureu, els resultats que ha obtingut no són gaire bons», remarquen. La segona és fer públic que es concentraran divendres vinent a les 12 hores en el carrer Palau Reial, on hi ha el registre del Parlament, en senyal de protesta.

«Ha arribat l’hora de dignificar la tasca docent i entendre que no ens mereixem tots els atacs que sistemàticament patim de la mà d’aquest conseller», han conclòs.