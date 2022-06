El Consell de Mallorca comprarà finalment l'antiga central tèrmica d'Alcanada

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat la compra de l'antiga central tèrmica d’Alcanada per 300.000 euros. Una transacció que es pot dur a terme gràcies a la incoació per part de la Direcció Insular de Patrimoni de l’expedient per a protegir com a Bé d’Interès Cultural (BIC) la central d’Alcanada i el poblat de treballadors de Gesa. Aquesta acció, realitzada fa tres mesos, ha permès que la institució insular exerceixi el dret de tempteig per a fer-se amb el conjunt i garantir la seva protecció.

D’aquesta manera, l’espai passarà a ser de propietat pública i s’evita que quedi en mans privades amb interessos comercials i especulatius. Ara, s’està treballant en un projecte de reindustrialització de les instal·lacions, apostant així per la diversificació econòmica.

A banda del preu de compra, les instal·lacions de la central tèrmica necessiten passar un procés de descontaminació, que l’actual propietari, el fons estranger Gingko, i Endesa han estimat en 19 milions d’euros. El Consell, però, encarregarà els estudis necessaris per a conèixer el cost real de la descontaminació. La idea de la institució insular és impulsar la reconversió estratègica aprofitant els fons Next Generation i els fons de Transició Justa per a les comarques afectades pel tancament de centrals tèrmiques.

Cal recordar que Endesa havia venut la central tèrmica al fons internacional Ginkgo, especialitzat en la regeneració d'espais industrials. Segons va explicar l'aleshores batlessa d'Alcúdia, Bàrbara Rebassa, el nou propietari va oferir a l'Ajuntament d'Alcúdia la possibilitat de dur endavant el projecte Alcúdia Tech Mar, però plantejava construir-hi cinc blocs de pisos al peu de la Torre Major, edificada el 1599 i protegida com a Bé d'Interès Cultural des del 1949.

Aquesta proposta no agrada a l'Ajuntament d’Alcúdia, que pensa en l'impacte que els cinc blocs residencials podrien tenir sobre l’entorn protegit. En canvi, tant Ajuntament, com Consell i Govern volen impulsar la reconversió d'aquest espai en un centre d'innovació ambiental -Alcúdia Tech Mar- i aspirar a ser la capital internacional de la descarbonització de la mar.