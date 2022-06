La campanya 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!' arriba a les Balears

El Moviment per l'Escola en Català a les Balears, format per set entitats sindicals i educatives, ha començat la campanya 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!', amb l'objectiu de conscienciar a persones i entitats que treballen amb nins i adolescents "a ser conscients que són referents lingüístics" i animar-los a defensar el català.

Plataforma per la Llengua, una de les entitats que forma part del Moviment per l'Escola en Català, ha exposat en una nota de premsa que, a les Balears, el català ha passat de ser la llengua habitual del 45 per cent de la població el 2004 a només el 36 per cent el 2014. Per aquest motiu, aquesta campanya cerca revertir la situació.

La campanya, que inicialment es va fer a Catalunya amb el manifest 'Carta oberta al conjunt de la societat catalana', va començar amb l'inici de curs i va promoure un conjunt de demandes individuals i col·lectives que pretenen revertir la tendència decreixent de l'ús social del català.

Ara, es recupera amb aquesta campanya la 'Carta oberta al conjunt de la societat de les Balears' i s'anima a les persones i entitats a donar suport a través d'un espai de recollida de firmes que ja ha superat, en total, les 37.000 adhesions.

Per conscienciar els «referents lingüístics» del seu paper en l'ús del català, la campanya compta amb cartells, xerrades i continguts audiovisuals. A més, s'han editat un conjunt de guies orientades a diversos sectors estratègics per oferir consells i proporcionar eines i recursos. D'aquesta manera, famílies, professors, entrenadors esportius, monitors d'oci i de menjador i l'administració són els protagonistes de les cinc guies d'aquesta campanya.