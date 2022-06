El GOB comprèn perquè les platges del Port d'Alcúdia i Portocolom han rebut les banderes negres

El GOB, a través d'un comunicat enviat aquest dimecres, ha lamentat «la precarietat» en la qual es troben les platges del Port d'Alcúdia i Portocolom, les quals el passat 14 de juny foren incloses en l'informe anual Banderes Negres d'Ecologistes en Acció.

Aquest informe recull un total de 48 banderes negres que s'han atorgat en funció de la naturalesa de les problemàtiques en els diversos territoris de l'Estat.

Segons ha explicat el GOB, els dos llocs amb bandera negra de les Balears han estat seleccionats per la contaminació de les aigües, en el cas de Portocolom, i per mala gestió, en el cas del Port d'Alcúdia.

Per al GOB «no és una sorpresa aquesta elecció, ni els motius pels quals han estat escollides. Es tracta de dos espais de gran riquesa i valor que estan sotmesos a un gran nombre de pressions».

En el cas de Portocolom, el GOB ha assenyalat que és «urgent que es comenci a fer complir les regulacions existents per evitar o reduïr a la mínima expressió les pressions sobre els hàbitats i la biodiversitat associada, presents en la badia».

Per altra banda, en el Port d'Alcúdia «la problemàtica es produeix a causa de la mala gestió de les administracions competents en la zona. Es produeix un impacte sobre la posidònia que hi ha abans d'arribar al Port, ja que hi ha fondeigs de grans vaixells comercials que esperen el seu torn per poder descarregar».

«El Port d'Alcúdia es troba en la badia d'Alcúdia que, igual que la de Portocolom, forma part de la Xarxa Natura, com LIC. Per altra banda, la zona no presenta cap eina de gestió que ho permeti de manera efectiva», han conclòs des de l'entitat ecologista.