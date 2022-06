El Govern desplega la bandera LGTBI a totes les conselleries per expressar el seu suport a l’Orgull 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i la directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Isabel Castro, han desplegat a la seu de la Conselleria la bandera LGTBI, per expressar el suport del Govern de les Illes Balears a tot el col·lectiu.

És una acció que també es farà a la resta de conselleries del Govern, amb la qual l’executiu pretén celebrar l’orgull LGTBI el pròxim dimarts 28 de juny i visibilitzar el seu compromís per continuar impulsant polítiques adreçades a construir una societat diversa i inclusiva des del punt de vista afectiu, sexual i de gènere.

De fet, recentment s’han complert sis anys des de l’aprovació de la Llei LGTBI de les Illes Balears, una norma capdavantera a l’Estat que ha permès crear un ventall de protecció i reconeixement de drets per a les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de les Illes.

D’ençà que es va aprovar el 2016, la Llei ha impulsat la creació del Consell d’LGTBI, el Servei d’Unitat de Gènere de Son Espases, l’elaboració de protocols d’atenció a l’alumnat trans, sancions per delictes d’odi i s’han agilitzat les operacions de reassignació de sexe per a les persones transsexuals.

Precisament, la setmana passada el Consell d’LGTBI donava el seu vistiplau a un protocol per a les policies locals de prevenció i acció contra els delictes d’odi, elaborat per l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

Aquest protocol servirà com a guia per tal que els cossos policials tenguin eines per prevenir agressions per motius d’orientació sexual o identitat de gènere, com també per actuar davant els casos que es produeixin i saber com atendre les víctimes i com detectar la motivació d’aquests delictes.

Entre altres funcions, aquest instrument també té com a objectiu avançar en l’homogeneïtzació dels procediments d’actuació de les policies locals de les Illes Balears i facilitar la col·laboració d’aquest cos amb altres forces i cossos de seguretat de l’Estat, a més d’establir vincles amb la comunitat i els actors socials que garanteixin un clima de convivència i de rebuig a l’odi o la discriminació.