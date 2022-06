Vuit persones han rebut l’eutanàsia a les Balears en el primer any de funcionament de la prestació

Vuit persones han rebut l’eutanàsia durant el primer any de funcionament d’aquesta prestació, la qual es va posar en marxa el 25 de juny de 2021 en compliment de Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia. Així ho ha comunicat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Juli Fuster, durant la presentació del balanç d’activitat a les Illes Balears a associacions de pacients, gerents, gestors sanitaris, directors generals i representants institucionals.

Fuster ha presentat les dades acompanyat pel director general de Prestacions i Farmàcia, Nacho García; la subdirectora d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació del Servei de Salut, Rosa Duro, i la presidenta de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per a Morir de les Illes Balears; Yolanda Muñoz.

D’acord amb les dades, el Servei de Salut ha rebut 17 sol·licituds de la prestació, 13 de les quals s’han formalitzat a la Comissió de Garantia i Avaluació.

De les 13 peticions formalitzades, 9 són de Mallorca; 1, de Menorca, i 3, d’Eivissa i Formentera. 7 són dones (54 %) i 6, homes (46 %). Les edats estaven compreses entre els 28 i els 93 anys i la majoria de persones estaven afectades per una malaltia de tipus neurodegeneratiu.

De les 13 peticions formalitzades, 10 han rebut una resolució favorable i, d’aquestes, 8 han rebut la prestació. Per illes, 5 són de Mallorca i 3 són de les Pitiüses. 4 han estat dones i 4 han estat homes. Per lloc de defunció, 5 persones han mort a ca seva, 2 a la residència i 1 en el centre hospitalari.

Pel que fa al temps de resposta, totes les sol·licituds s’han atès dins els terminis que marca la normativa.

Fuster ha destacat la feina excel·lent i el compromís de tots els professionals —tant dels que formen part de la Comissió com dels assistencials que han atès directament els procediments o els que han donat suport als metges responsables de cada un dels processos—, la qual cosa ha permès el funcionament de la prestació amb tota normalitat.

«El treball coordinat, en equip, ha estat primordial per poder facilitar aquesta prestació amb totes les garanties i la qualitat que mereix», ha remarcat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per la seva banda, Rosa Duro, que ha liderat la implementació de la prestació a totes les illes, ha destacat l’esforç extraordinari que s’ha fet per garantir el compliment de la Llei i la protecció de l’autonomia de les persones, així com el respecte a la feina dels professionals i la cura del seu benestar emocional.

Durant aquest any s’ha treballat en diverses línies. D’una banda, a partir de la Llei orgànica 3/2021 i del Manual de bones pràctiques que varen consensuar el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, s’han redactat els protocols d’actuació per als professionals de les illes.

A més, s’han duit a terme sessions de sensibilització i sessions de formació. A aquestes darreres han assistit més de 500 professionals de totes les illes.

Finalment, s’han promogut reunions tècniques amb els centres privats i també amb els responsables de les residències de gent gran, per tal de garantir que tothom que ho vulgui pugui exercir el seu dret a la prestació en condicions d’equitat.

Pel que fa a l’objecció de consciència per part dels professionals, el director general de Prestacions i Farmàcia ha explicat que s’ha respectat en tot moment i que, en cap cas, no ha suposat una dificultat per oferir la prestació.

Actualment, la creació del registre d’objectors està en espera de l’aprovació del decret regulador de la prestació, el qual ja va passar per la fase exposició pública i per altres informes preceptius i ara es troba únicament pendent de l’emissió del dictamen del Consell Consultiu. Una vegada s’emeti el dictamen i s’introdueixin en el text les modificacions que es considerin oportunes, es traslladarà al Consell de Govern perquè l’aprovi.