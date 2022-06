Protecció de la natura: el Govern envia 4 milanes a Andalusia per reforçar-ne la població

El Servei de Protecció d'Espècies ha cedit quatre milanes ('Milvus milvus') nascudes a Mallorca al Parc Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas amb l'objectiu de millorar-ne l'estat de conservació.

D'aquesta manera, la Conselleria de Medi Ambient i Territori manté la col·laboració amb la Junta d'Andalusia per segon any consecutiu en la conservació de la milana en territori andalús.

Aquesta setmana, quatre polls de la rapinyaire han viatjat a València, on han estat recollits per personal del Grup de Rehabilitació de Fauna Autòctona i el seu Hàbitat (GREFA) que els acollirà uns dies a les seves instal·lacions, a Madrid, mentre s'aclimaten.

Allà, segons han explicat des de Medi Ambient, també seran marcats amb anelles i emissors GPS que permetran seguir els seus moviments un cop amollats. Està previst que aquesta mateixa setmana arribin al Parc Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas on seran alliberades amb la tècnica 'hacking', un mètode que els possibilita adaptar-se al nou hàbitat mentre són alimentats fins que comencen a caçar per ells mateixos, s'independitzen i es dispersen.

Nius de Santa Maria

Els exemplars provenen de dos nius de Santa Maria que s'han pogut extreure gràcies a la col·laboració amb la propietat de la finca. En aquesta tasca, hi han participat personal del Centre per a la Recuperació de Fauna Silvestre (COFIB), de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) i el Servei d'Agents de Medi Ambient.

Als nius d'on s'agafen, sempre s'hi deixa un poll, de tal manera que els pares continuen la cura d'un dels polls i no abandonen el niu, que pot tornar a ser utilitzat la següent temporada. Els exemplars són els segons i tercers polls del niu que, per competència amb els que han nascut primer, no solen sobreviure.

Tal com han indicat des de Medi Ambient, la donació d'exemplars és possible gràcies a la recuperació experimentada a Mallorca els darrers anys. El darrer cens confirma la tendència a l'alça amb una població que ocupa entre 169 i 184 nius/territoris. L'any passat, Medi Ambient cedí 15 polls en el marc del mateix projecte.