Una desena de testimonis ratifiquen la versió dels acusats en el 'cas confeti' i no els ubiquen en la protesta

Una desena de testimonis han ratificat aquest dimecres la versió de diversos acusats pel 'cas confeti', als quals no ubiquen en la protesta contra la massificació turística d'Arran en el Moll Vell el 22 de juliol de 2017.

Durant la tercera sessió del judici en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears, un total de deu testimonis han declarat davant el jutge.

Cal recordar que el Ministeri Públic demana un total de 29 anys de presó pels dotze acusats en aquest cas, amb penes d'entre dos i quatre anys de presó.

Nou dels dotze acusats varen negar, aquest dilluns, durant la primera jornada del judici en l'Audiència, que assistiren a la protesta.

Un dels testimonis d'aquest dimecres ha estat Tomeu Martí, el director del dBalears i l'Associació Ona Mediterrània, per la qual treballava un dels acusats durant el juliol de 2017 i que va acudir a la manifestació d'Arran per cobrir-la, tal com ja havia comentat l'acusat en la primera jornada del judici. El director del diari ha ratificat la versió que el jove es trobava fent feina i ha mostrat el contracte laboral que tenia en aquell moment.

Per altra banda, un altre testimoni, que ha declarat a través de videoconferència, ha relatat que l'horabaixa del 22 de juliol de 2017 estava amb l'acusat en un acte, prop del Parc de ses Estacions, on va acudir per posar música.

De la mateixa manera, altres testimonis han ubicat a Valls (Tarragona) a una de les acusades, concretament a la jove per la qual la Fiscalia demana quatre anys de presó, i a un altre dels acusats l'han situat en un dinar a Estellencs i, posteriorment, en un concert a Montuïri.

El judici continuarà aquest dijous a les 10.00 hores amb la declaració d'uns altres set testimonis, les conclusions, els informes i les darreres paraules.