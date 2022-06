L'Estat aprova 197 milions per a les Balears per finançar estratègies d'energia sostenible

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la transferència dels fons a les Balears del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica (PITEIB) dotat amb 233 milions en el seu conjunt. Mitjançant Reial Decret, el Govern de l'Estat ha aprovat la concessió directa per a les Illes Balears de 197 milions d'euros d'aquests ajuts, destinats al finançament d'estratègies d'energia sostenible i que seran gestionats per la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Els 36 milions restants seran gestionats de forma territorialitzada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia d'Espanya (IDAE).

Cal assenyalar que el termini d'execució de les actuacions subvencionables objecte d'aquest decret serà fins al 31 de maig de 2026. Amb la inversió d'aquests 233 milions d'euros provinents del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es preveu la creació de 7.000 llocs de treball i s'assolirà el repte de passar del 6 % al 30 % de producció d'energies renovables a les Illes en quatre anys. Amb aquesta inversió, es preveu una mobilització a les Balears de fins a 630 milions d'euros i moure un total d'1,7 euros privats per cada euro públic injectat.

El vicepresident Yllanes ha asseverat que el Pla d'Inversions per accelerar la transició energètica a les Illes Balears, dotat amb més de 233 milions «té el triple objectiu de diversificar l'economia de les Illes, ja que aposta per la creació de llocs de treball de qualitat i no estacionals; descarbonitzar les Illes per tal de blindar-les climàticament i energèticament; i també té l'objectiu de ser socialment just, ja que contempla mesures destinades a millorar la vida de la gent i protegir la salut dels ciutadans i ciutadanes».

El Govern preveu treure la primera convocatòria pública per tal d'accedir a aquests fons en els propers dos mesos. Concretament, està previst treure la convocatòria centrada en la posada en marxa de comunitats energètiques.

Sis programes d'actuació

El Pla es desenvolupa en sis programes. El primer programa està dedicat a la creació de cinc oficines de dinamització per a la transició energètica (6,5 milions). Aquestes oficines, que han de cobrir tot el territori, tenen la funció d'acompanyar i guiar la ciutadania, les empreses i les administracions en l'absorció dels ajuts, a més de conscienciar la ciutadania i assegurar que la transició energètica és inclusiva i, per tant, arriba a totes les capes de la societat.

D'altra banda, el segon programa preveu la inversió en projectes innovadors que puguin diversificar el model productiu (33,8 milions) en finançar projectes que creïn llocs de feina estables i de qualitat i estimulant el talent innovador.

La mobilització més gran de recursos és la destinada als ajuts per a l'impuls de la transició energètica. L'objectiu és arribar a sectors no coberts per altres ajuts existents i impulsar la generació d'energia, l'emmagatzematge i la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles. Els beneficiaris podran ser particulars i es donarà prioritat als col·lectius vulnerables; les empreses, afavorint sobretot les petites i mitjanes empreses, i l'Administració pública.

El tercer programa destina 70 milions d'euros a afrontar els reptes de la insularitat, amb el finançament de més de 2.000 punts de recàrrega alimentats amb energia solar, la promoció de sistemes de lloguer compartit o la promoció del transport col·lectiu en zones d'alt valor ambiental. Cal recordar que actualment, les Illes Balears compten amb un total de 880 punts d'accés públic, dels quals més del 70 % (628 punts) estan integrats en la MELIB, xarxa que el Govern va anunciar que modernitzarà. D'aquests 628 punts de la xarxa MELIB, 485 es troben a Mallorca, 59 a Menorca, 70 a Eivissa i 14 a Formentera. L'objectiu del Govern és superar el miler de punts de càrrega arreu de les Illes Balears el 2022. També es preveu acompanyar la creació de zones de baixes emissions i actuacions de descarbonització de la mar.

El quart programa destina 30 milions a l'impuls de projectes integrals d'autoconsum en edificis amb habitatges on viuen famílies en situació de vulnerabilitat. Mentrestant, el cinquè programa destina 68 milions a ajuts per a la generació d'energies renovables i dona prioritat al sòl urbà. Finalment, cal destacar l'aposta per la transició energètica a l'Administració de les Balears, establerta en el sisè programa, que inverteix 25 milions per assolir l'objectiu d'arribar al 35 % d'autoconsum l'any 2026.