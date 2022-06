Esquerra Unida critica la despesa «desmesurada» del Consell d'Eivissa per a promocionar l'illa a través d'influencers

Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera ha critica aquest dissabte durament el Consell d'Eivissa per la despesa «desmesurada» en promoció de l'illa a través d'un grup d'influencers que han generat poc retorn promocional.

Segons Esquerra Unida, «a Eivissa s'han viscut moltes situacions surrealistes pel que fa a la promoció turística de l'illa, i amb el pas del temps les fórmules per a gastar-hi doblers de forma desmesurada també hi han anat evolucionant».

En aquest sentit, segons la formació política, «la campanya que ha dut a periodistes de totes les ideologies a fer-ne referència és la que el Consell d'Eivissa ha realitzat en els darrers mesos, dirigida, en teoria, a promocionar l'illa i la moda Ablid. Aquesta darrera és, a banda d'un element molt important a nivell internacional dins el món de la moda, que deu a Eivissa els seus orígens amb més de 50 anys d'història artesana, una marca de roba particular i privada».

Segons ha explicat el partit, «la campanya en qüestió ha gastat 70 dels 90 mil euros pressupostats en pagar a un grup d'influencers un cap de setmana a pensió completa, amb tots els extres imaginables, a Eivissa, i a costa del Consell d'Eivissa. Els resultats de la qual també generen molts dubtes, ja que fàcilment es poden comprovar a les xarxes socials i a la premsa quin ha estat el seu retorn o l'impacte».

Així, Esquerra Unida ha criticat que amb els doblers públics s'hagin pagat, «viatges amb vaixell, regals de marques de luxe i una oferta de serveis que, després de tot, s'ha vist també acompanyat a les xarxes de missatges de pèrdua de maletes, vaixells avariats i, el que més ens importa, una escassa activitat pel que fa a localitzacions, mencions, hashtags, ressenyes i d'altres elements de promoció coneguts per tothom».

Per altra banda, segons el partit, «el que la campanya sí que ens ha mostrat és la salvaguarda dels valors reivindicats durant anys des d'Esquerra Unida i que el Partit Popular ha corromput: sostenibilitat, circularitat, medi ambient, trencar amb la temporalitat, etc. El PP d'Eivissa ho justifica explicant que són les noves formes de màrqueting, però res tenen a veure les noves formes de màrqueting amb el despropòsit realitzat».

Així, segons el partit, «tot i els grans reptes que la societat eivissenca viu de cara al futur, encara no són objecte de debat a la política del Consell ni la gestió dels residus o les aigües fecals, per exemple, ni la pèrdua de posidònia o la degradació d'àmplies zones de l'illa a causa de la pressió humana».

Finalment, des d'Esquerra Unida demanen «una major supervisió i un millor seguiment de les formes de promoció de l'illa i les seves marques, per tal de no continuar caient, com des de fa dècades, en campanyes de tan alt cost, amb un retorn discutible i unes despeses tan innecessàries».