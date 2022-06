La segona edició del cicle 'Tríada Mediterrània: pa, oli i vi en l'Eivissa antiga' comença aquest divendres

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF) i l'Ajuntament d'Eivissa han organitzat una nova edició del cicle 'Tríada Mediterrània: pa, oli i vi a l'Eivissa antiga' que tindrà lloc entre el 10 de juny i el 8 de juliol i que torna a reunir a la necròpolis del Puig des Molins de la ciutat d'Eivissa a productors locals i especialistes en l'estudi d'aquests tres productes que han marcat el nostre passat gastronòmic.

Aquest projecte, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament d'Eivissa, el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (centre adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears) i Sabors Eivissa, va néixer l'any 2021 per potenciar i unir el patrimoni arqueològic i gastronòmic de l'illa.

Des del MAEF, el seu director Benjamí Costa Ribas ha agraït a tot el públic la bona rebuda que va tenir el projecte l'any 2021, la qual cosa ha motivat repetir la fórmula d'aquest cicle amb dos ponents nous del món de la investigació arqueològica. La conservadora, Maria Bofill Martinez, i la restauradora, Helena Jiménez Barrero, també del MAEF, han destacat l'oportunitat que suposa per al seu equip col·laborar amb productors locals que rescaten tradicions mil·lenàries en l'elaboració d'aquests tres productes estrella de la nostra cultura mediterrània.

«Tornarem a gaudir de la cultura tan rica que té la nostra ciutat, enfocada ara més al vessant púnic. L'any passat vam tenir fins a 800 participants que van poder gaudir l'experiència i enguany s'amplia l'aforament», ha assenyalat la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Eivissa, Dessiré Ruiz.

Josep Lluís Joan, coordinador de Sabors Eivissa, ha destacat com el projecte recupera el bagatge cultural dels productes emblemàtics de la Mediterrània, i a la vegada, serveix de promoció cap al futur dels productors locals de pa, oli i vi que hi treballen actualment. «A més, cal reconèixer el seu impacte positiu vers el territori, i la recuperació d'aquestes produccions que ajuden a la conservació de la nostra tradició», ha assegurat.

El cicle s'inicia amb el dia de l'oli aquest divendres 10 de juny, amb la ponència de l'arqueòleg Gabriel Servera Vives; el dia 17 de juny tindrà lloc el dia del pa, amb el periodista i escriptor, Iban Yarza i el 24 de juny l'activitat anirà a càrrec del professor Alejandro Quevedo, que parlarà del comerç del vi a l'antiguitat. L'horari d'aquestes activitats serà a les 20 hores i l'accés és gratuït, amb reserva de plaça al 971 176 090.

Durant l'activitat, un especialista de cada producte farà una presentació sobre la història de l'oli, del pa o del vi, i a continuació, petits estands de productors locals -forns de pa de xeixa, cellers de vi i productors d'oli amb IGP (Indicació Geogràfica Protegida)- oferiran una degustació dels seus productes. De forma simultània a les ponències i degustacions, els dies de l'oli i del pa també s'oferirà un taller infantil per poder gaudir de l'activitat en família.

El cicle es clausurarà enguany el 8 de juliol amb una experiència gastronòmica inspirada en el món púnic de la mà del cuiner David Reartes, que tindrà un cost de 35 euros per adult, 17,50 euros per a infants menors de 12 anys i gratuït per menors de 6 anys. Per aquesta activitat també és necessari reservar.