Comencen els tràmits per a homologar la Ruta de Pedra en Sec (GR-221)

El Consell de Mallorca juntament amb la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, han iniciat el tràmits per a homologar la Ruta de Pedra en Sec (GR-221), un camí senderista que fa vint anys que la Direcció Insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca vetla perquè estigui en les millors condicions de seguretat, de senyalització i per a transitar-hi.

Les sigles GR® designen un sender de gran recorregut homologat, és a dir, un sender senyalitzat, de més de 50 km, utilitzat principalment per excursionistes, que transita per llocs considerats d’interès paisatgístic, cultural, turístic, històric, social, etc. Els senders de gran recorregut conformen una xarxa de camins aptes per a l’oci sostenible, que creuen Europa en totes direccions unint pobles.

L’homologació de la ruta prova el compromís amb els estàndards de qualitat que ofereix la Ruta de Pedra en Sec a dia d’avui, pel que fa al manteniment i la senyalització. Concretament, s’inicia la homologació del tram que comprèn des de Deià fins al port de Pollença. Més concretament, de l’etapa 4: Can Boi - Muleta a l’etapa 8: Pont Romà - Port de Pollença i també la variant del Pas Llis.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «es una gran notícia per al senderisme mallorquí poder iniciar els tràmits d’homologació. Fa vint anys que la Ruta de Pedra en Sec es va crear i era de justícia iniciar la seva homologació. Esperem tenir la prehomologació per octubre i l’homologació d’aquest primer tram enllestida per a finals del 2022».

«La Ruta de Pedra en Sec (GR-221) és l’eix vertebrador de la Serra de Tramuntana i de la xarxa de refugis del Consell de Mallorca. Alhora seguirem fent expropiacions per poder continuar amb l’obertura de nou trams de la Ruta de Pedra en Sec», ha afegit la consellera.

Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha detallat que «la recuperació de camins i la seva senyalització permet a la població de Mallorca apropar-se als paisatges i al món rural i natural de la Serra de Tramuntana. El Consell de Mallorca vetla pel manteniment, la protecció i la conservació de la Ruta de Pedra en Sec per allà on passa».

El president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals, ha explicat que «des de la Federació valoram molt positivament poder començar a homologar aquesta Gran Ruta que és una joia per al senderisme a Mallorca i en la qual s’ha fet una feina de màxima qualitat. Estam encantats de poder tirar endavant aquest projecte i volem donar les gràcies a totes les parts implicades per aquest esforç».

«Esperam que en un futur es puguin obrir més trams que encara estan en mans de propietaris i que es puguin senyalitzar i homologar fins a completar tota la Ruta de Pedra en Sec (GR-221)», ha afegit el president Fanals.