4.671 alumnes de les Balears s'examinaran a les proves d’accés a la universitat

Un total de 4.671 alumnes dels centres educatius de les Illes Balears s’han matriculat a les proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU), que es duran a terme dimarts, 7, dimecres, 8, i dijous, 9 de juny de 2022.

Per illes, el 79,8 per cent de l’alumnat correspon a Mallorca, 3.726; a Menorca hi ha 429 matriculats, 500 a Eivissa i 16 a Formentera.

Després de dues edicions marcades per la pandèmia, les proves d’enguany tracten de recuperar la normalitat. A diferència dels anys anteriors, els punts d’examen s’han reduït i no serà obligatori l’ús de màscares sanitàries.

Punts d'examen

Mallorca

Campus de la UIB

Alcúdia: Poliesportiu d'Alcúdia

Inca: Fàbrica Ramis

Manacor: Poliesportiu de l'IES Manacor

Palma: Palau de Congressos

Sant Llorenç: Espai 36

: Recinte firal d’Eivissa Formentera : IES Marc Ferrer

: IES Marc Ferrer Menorca

Maó: Recinte firal de Menorca

Ciutadella: Sala multifuncional de Canal Salat

Dels darrers anys, es mantenen mesures com l’establiment dels horaris de les matèries d’examen per a evitar aglomeracions a les seus de la PBAU. Així, les proves de primera hora congregaran al voltant del 40 per cent dels alumnes, i s’escalonarà l’entrada del 60 per cent restant a la segona hora. També s’han mantingut les adaptacions que es varen fer amb motiu de la COVID, que donen més opcionalitat als alumnes: en línies generals, de cada examen s'oferiran dues opcions, d'entre les quals l’alumnat podrà triar indistintament preguntes d’un model o de l’altre.

El nombre de professors implicats en les proves supera els 250, i en el desenvolupament de les proves participaran un cap d’expedició per cada punt d’examen com a responsable acadèmic, i un coordinador de punt d’examen per a qüestions logístiques.

Els alumnes amb necessitats específiques de suport hauran de fer les proves al campus, Inca, Manacor, Ciutadella, Maó, Eivissa o Formentera, atès que són els únics punts d’examen que reuneixen les condicions adequades per poder-los donar el suport específic que requereixen. L’assignació s’ha fet triant el punt més proper al seu centre.

Els resultats provisionals estaran disponibles el 17 de juny de 2022 a UIBdigital.