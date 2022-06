La UIB celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb diferents tallers arreu de Mallorca

El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, inspira el programa divulgatiu de la Setmana Verda, amb un clar protagonisme de la ciència contra el canvi climàtic. Dia 3 de juny les universitats han llegit un manifest per mostrar el compromís de les institucions del G9 per impulsar i donar suport a la recerca relativa a les missions d'adaptació al canvi climàtic, ciutats intel·ligents i climàticament neutres.

Per a aquesta setmana, la UIB ha organitzat tres tallers: el primer, dia 3 de juny al campus amb alumnes del grau de Biologia; un a Capdepera, dia 4, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Capdepera i la Càtedra de Medi Ambient i Turisme; i un altre a Calvià, el 5 de juny, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià. Tot un avançament de l'esdeveniment principal, la Nit Europea de la Recerca, prevista enguany el 30 de setembre a tot Europa.

Les institucions que integren el Grup 9 d'universitats (G9) s’han unit per tercer any consecutiu en un consorci per celebrar conjuntament la Nit Europea de la Recerca 2022 i 2023, coordinades per la Universitat de Cantàbria. Aquestes nou són la UIB, la Universitat d’Extremadura, Universitat de Cantàbria, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de La Rioja, Universitat d’Oviedo, Universitat del País Basc, Universitat de Saragossa i la Universitat Pública de Navarra.

Sota el nom de G9Missions, Go for the Missions!, els investigadors d'aquestes universitats mostraran el costat més humà de la ciència amb una programació variada enfocada especialment a divulgar les cinc missions de la Unió Europea i els projectes de recerca que hi estan relacionats.