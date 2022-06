Armengol anuncia que el Dia Internacional de les Comunitats Balears a l'Exterior serà dia 15 de juliol

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentat aquest dissabte a San Pedro, Argentina, l'avantprojecte de llei per regular les comunitats balears a l'exterior, una nova norma que reconeixerà les persones vinculades amb les Balears independentment de la seva ascendència o origen. Aquesta nova llei millorarà l'actual regulació, que va ser aprovada el 1992 i ja està obsoleta.

La nova proposta va néixer del Consell de Comunitats Balears a l'Exterior el 2019 i es debatrà durant el XXIV Ple d'aquest òrgan, el qual se celebra aquest cap de setmana i compta amb la participació d'unes 20 comunitats de diferents països.

La nova llei reconeixerà com a persones vinculades amb les Balears totes les persones que tinguin, mantinguin i demostrin una vinculació amb l'arxipèlag de tipus afectiu, cultural, emocional o de qualsevol altre tipus. Així, no serà requisit imprescindible ser descendent de persones de les Balears per formar part de la comunitat illenca.

A més a més, facilitarà la seva participació en la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Balears i impulsarà l'organització d'activitats culturals a l'exterior amb la creació del Dia Internacional de les Comunitats Balears a l'Exterior; la data seleccionada és dia 15 de juliol, en commemoració de l’aprovació de la primera llei que regulava aquests organismes.

Moltes d’aquestes mesures han estat impulsades per les cases regionals. La nova normativa incorpora tots els grups parlamentaris al Consell de Comunitats Balears a l'Exterior per garantir la pluralitat, definir els requisits que han de complir un grup de persones per constituir-se com a comunitat balear i adquirir el compromís d'incorporar les necessitats d'aquestes entitats a les polítiques públiques autonòmiques.

El Ple del Consell de Comunitats Balears a l'Exterior s'ha reunit aquest dissabte, 4 de juny, i es reunirà també aquest diumenge, 5 de juny, per tal d’entregar a Armengol les conclusions extretes del debat de l'avantprojecte de llei.