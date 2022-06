Son Bonet Pulmó Verd espera que la iniciativa 'Avui per demà' pugui garantir la protecció d'aquest espai natural

Son Bonet Pulmó Verd, adherida al conjunt d'entitats que donen suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del GOB 'Avui per demà', ha volgut aprofitar aquest dissabte, dia del Medi Ambient, per posar l'accent en la necessitat de garantir el benestar de les generacions futures i protegir aquest indret natural.

Segons la plataforma, partint de l'esperit de la ILP, l'entitat està decidida a «impulsar la protecció de Son Bonet i la reconversió de la zona en un bosc urbà, com a exemple pràctic del que suposa garantir el benestar de les generacions futures i des del mandat de justícia intergeneracional».

«Consideram vital per a les generacions futures la conservació de Son Bonet, com a espai lliure públic i la seva reconversió a bosc urbà. Partint de la base que un entorn ecològic digne i òptim és la base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social», ha argumentat la plataforma.

Així, fent extensiu el missatge de la ILP, Son Bonet Pulmó Verd reclama al Govern espanyol «que sigui coherent i que en virtut del respecte a la voluntat de tot un poble, i per justícia ambiental i intergeneracional, retirin el projecte de mega parc fotovoltaic de Son Bonet i impulsin un bosc urbà».