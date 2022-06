Sus a la «regulació dinàmica» de l'escalada en zones naturals amb espècies protegides

El director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, ha anunciat aquest dissabte, a la Jornada de Medi Ambient i Muntanya, un nou sistema en la regulació per a la pràctica d'escalada en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana, que a partir d'ara serà dinàmic en funció de la presència o absència d'espècies de fauna protegides.

Així, Mas ha explicat que a partir d'ara, cada any es revisaran les vies d'escalada que fins ara estaven restringides per motius de nidificació per comprovar o descartar el possible impacte sobre espècies properes a les vies existents i s'actualitzarà, si escau, el llistat de les zones amb limitacions temporals d'accés.

D'aquesta manera, segons Mas, «facilitam el gaudi al medi natural sense perjudici de la conservació d'espècies que estan amenaçades o en risc de desaparèixer».

Tal com han recordat des de Medi Ambient, l'escalada és una activitat autoritzable en l'àmbit del Paratge natural de la Serra de Tramuntana, excepte en les zones d'exclusió, on no està permesa.

La presència d'espècies protegides, com és el cas d'aus rapinyaires, fa que en determinades zones de l'espai protegit l'escalada tengui restriccions relacionades amb la conservació i gestió d'aquest espai.

Així, a partir d'ara es revisaran les vies amb limitacions temporals per tal de certificar si han de continuar restringides o, en cas contrari, alliberar-les fins a la següent revisió.

D'aquesta manera, quan les persones interessades tramitin l'autorització pertinent, que és vàlida durant un any a partir de la data d'emissió, disposaran d'informació actualitzada de les zones d'escalada amb restriccions de pas.

Mas, ha reiterat que aquesta «és una passa més, en l'afavoriment de la pràctica d'escalada als llocs autoritzats, que s'afegeix a l'agilització dels tràmits d'autorització a través de la plataforma digital que es va posar en marxa fa dos anys i que ha tengut bona acollida».