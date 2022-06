L'Orgull 2022 celebrarà els 30 anys del moviment LGTBI

Ben Amics ha presentat aquest dimecres la programació de l'Orgull 2022, que consistirà en activitats culturals, de sensibilització i d'oci durant tot el mes de juny i que clausurarà el 28 de juny la manifestació unitària.

Sota el lema '30 anys de Lluita: Drets i Resiliència', enguany l'entitat centra el seu missatge en la recuperació de la memòria històrica i la visibilitat de les primeres activistes LGTBI, seguint les línies de la FELGTBI+.

Aquest 2022 l'Orgull se centrarà en la reivindicació de drets per a aquest col·lectiu, que compta un any més amb la col·laboració d'institucions i organitzacions socials. Entre les activitats destaquen dos campaments per a joves LGTBI, actuacions de teatre 'Alerta Raspall de Dents', així com diversos tallers arreu de Mallorca.

El dia central de l'Orgull serà el pròxim 28 de juny, data en què Ben Amics ha convocat la ja tradicional manifestació unitària, oberta a la ciutadania i en la qual es preveu que participin entitats, sindicats i partits polítics. Per primer any des de la pandèmia, la manifestació acabarà en la plaça de Cort de Palma amb una revetlla i la gala de lliurament del Siurell i el Dimoni Rosa.

La presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, ha expressat en aquest sentit que «l'Orgull de la ciutadania torna un any més al carrer, especialment a les zones rurals i pobles on ser LGTBI és més difícil». A més, Casado ha assenyalat que «des de 1995 celebram i reivindicam l'Orgull com el principal altaveu del nostre col·lectiu per a exigir una cosa tan bàsica com drets humans».