Les Balears presenten a Navarra el projecte de la planta d’hidrogen de Lloseta com a «exemple pioner en descarbonització»

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, s’ha reunit aquest dilluns amb el conseller del Departament de Desenvolupament Econòmic i Empresarial del Govern de Navarra, Mikel Irujo, i li ha traslladat la importància que té el projecte de producció d’hidrogen verd en la planta de Lloseta, la primera planta de tot l’Estat i del sud d’Europa com a «exemple pioner en descarbonització i generació de combustible verd».

En aquest sentit, tots dos dirigents s’han emplaçat a establir un full de ruta per a aconseguir la descarbonització dels territoris centrant-se en l’impuls de la mobilitat elèctrica i també de l’ús de l’hidrogen verd com a combustible. El vicepresident Yllanes ha assenyalat després de la reunió que «és important establir aquest tipus de sinergies entre comunitats autònomes. Gràcies a la posada en marxa de la planta d’hidrogen verd de Lloseta, «podrem generar 300 tones d’hidrogen verd cada any produïdes al 100 % a partir de plantes fotovoltaiques i reduiran les emissions de CO2 fins a 20.700 tones a l’any. És un pas d’enorme importància per a reduir emissions en el transport i sabem que és un projecte extrapolable a altres comunitats autònomes. Esperam que Navarra se sumi a aquest tipus d’iniciatives que al final repercutiran en la salut dels ciutadans i ciutadanes».

Per part seva, el Conseller del Departament de Desenvolupament Econòmic i Empresarial del Govern de Navarra, Mikel Irujo, ha remarcat «la importància de la col·laboració interregional en el procés de descarbonització, per a aconseguir resultats sostenibles que produeixin beneficis socials, econòmics i mediambientals afavorint el posicionament tecnològic i industrial en l'escenari europeu» i ha recordat que Navarra «compta amb l'Agenda de l'Hidrogen Verd de Navarra com a marc estratègic. Posant el focus en 2030, s'estableixen objectius a nivell de producció, infraestructures, Indústria, transport i per descomptat reducció de C02; i amb el projecte estendard de la Ciutat Agroalimentària de Tudela (CAT), on es conjumina la col·laboració públic privada».

Projecte 'Green Hysland'

El projecte forma part de la iniciativa europea 'Green Hysland0 i neix a l’antiga fàbrica de ciment de CEMEX. Ha estat el primer projecte mediterrani que ha rebut finançament europeu per a la seva execució. Concretament, la Unió Europea ha destinat 10 milions d’euros dels gairebé 50 que la planta d’hidrogen ha mobilitzat en total, 3,75 dels quals arriben a través del Govern.

Les primeres molècules d’hidrogen verd es van produir el passat mes de desembre i, des de llavors, la planta ha continuat fent proves per arribar a generar, quan es trobi a ple rendiment, 300 tones d’hidrogen verd anuals a partir de plaques fotovoltaiques, fet que suposarà reduir les emissions de CO2 en fins a 21.000 tones l’any, segons han explicat.

L’hidrogen produït en la planta de Lloseta funcionarà, entre altres mesures, com a carburant dels autobusos de l’EMT de Palma. També serà font d’energia per a edificis públics i per al port de Palma i s’injectarà a la xarxa de gas de Redexis. Implica, per tant, un pas en la descarbonització de les Illes Balears i un avanç en el compliment dels objectius que marca la Llei de canvi climàtic. A més, Mallorca es convertirà en un concentrador d’hidrogen renovable per a tot el sud d’Europa, de manera que serà un model de referència aplicable en altres territoris, especialment insulars.