«Cal orientar la nostra economia cap a un nou model que posi la vida al centre i ens alliberi d’un monocultiu que ens fa vulnerables»

Aquest dissabte la plaça Major de Palma ha acollit un espectacular mosaic humà, organitzat pel GOB amb el suport de diverses entitats.

Durant l'acte, l'escriptor, Miquel Rayó, juntament amb tres membres del Grup Juvenil del GOB, Francina, Ariadna i Fresia, han llegit el manifest de la jornada reivindicativa.

El text íntegre del manifest és el següent:

Manifest

El món s’encamina cap a un escenari ecològic complex. No podem saber encara de quina magnitud seran els canvis que vendran; però, sabem de forma irrefutable que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures.

És evident que les decisions de governança preses en les darreres dècades han condicionat i condicionen el desenvolupament de les societats actuals. És obvi, doncs, que les decisions del present concionaran l’esdevenir.

Des d’aquestes certeses, des de la responsabilitat democràtica i des del sentit cívic i social d’una societat compromesa i avançada, tenim l’obligació moral i política d’actuar avui amb un sentit de justícia intergeneracional. Per assegurar les condicions de vida

digna, equitativa i sostenible dels nostres fills, i filles, nets i netes

La Llei de Benestar per a la Generacions Futures neix amb la voluntat, doncs, de fer tot el que puguem perquè adults, joves i infants i d’avui i demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d’un entorn ecològic òptim, la base per al benestar personal i col·lectiu, i en les dimensions local i global.

Per tot això, animam a signar aquesta Iniciativa Legislativa Popular, amb la intenció de comprometre positivament els poders polítics i institucionals en el benestar de les generacions futures.

Animam a tothom a signar aquesta proposta de Llei. És una norma pionera que situarà les Illes Balears com a referent a tot l’Estat. Prové de la consciència col·lectiva d’una societat madura que, conscient dels errors del seu passat, pot i vol salvaguardar el futur.

Demanam, doncs, que signeu aquesta proposta de Llei, que pretén:

• garantir que totes les normes o instruments de planificació que s’aprovin avui tenguin en compte com afectaran el benestar de les generacions de demà.

• garantir en el futur la disponibilitat, suficient en quantitat i qualitat, dels recursos indispensables per a viure tots i totes dignament: aigua, terra fèrtil, biodiversitat, habitatge, treball, accés a la cultura, a l’educació i a la formació, etcètera.

• orientar la nostra economia cap a un nou model que posi la vida al centre, que ens alliberi d’un monocultiu que ens fa vulnerables i que no permet alternatives.

• atendre la veu dels més joves, de les nostres inquietuds i esperances. Perquè nosaltres som els que haurem de fer front a un futur de creixent complicació.

• evitar inversions no sostenibles i substituir infraestructures obsoletes, no adaptades als reptes socioculturals i ecològics que singularitzen les nostres vides.

• prioritzar noves polítiques per a la transició ecològica i que aquesta es desplegui de manera planificada, amb atenció especial als sectors més vulnerables de la nostra societat.

• impedir l’apropiació i la gestió especulativa dels bens essencials i dels nostres recursos naturals.

• vetllar perquè totes les polítiques conduents al canvi de model econòmic siguin justes, adaptades al nostre territori, i atentes al context de crisi climàtica en que s’han d’implementar.

Per tot això, demanam el màxim suport possible a la Llei de Benestar de les Generacions Presents i Futures, i a la campanya engegada des de la ciutadania per a poder ser debatuda al Ple del Parlament.

Actuem avui per un demà millor!