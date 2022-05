[VÍDEO] Milers de persones omplen la plaça Major de Palma per fer un gran mosaic humà amb el lema 'Avui per demà'

Emoció, compromís i reivindicació. Milers de persones han omplert aquest dissabte la plaça Major de Palma per fer un gran mosaic humà amb el lema 'Avui per demà', reivindicant així un futur ecosocial digne per a les generacions futures.

Convocats pel GOB Mallorca, el GOB Menorca i el GEN-GOB Eivissa la ciutadania ha desplegat cartolines color fúcsia per fer les lletres del lema i cartolines de color blanc per fer-ne el fons. L'acció ha estat molt vistosa i representa tota una fita històrica en la lluita pel desenvolupament sostenible de les Balears.

El gran mosaic humà ha estat l'acte central de la campanya 'Avui per demà' engegada pel GOB i que compta amb el suport i l'adhesió de més de 90 entitats ecologistes i socials. Fins i tot s'hi han sumat entitats d'àmbit estatal com ara Seo Birdlife, Greenpeace España, Albasud, Stop Ecocidio o Fundación Savia.

La campanya, que durarà quatre mesos, cerca recollir signatures i presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per defensar un creixement sostenible que garanteixi el futur ecològic de les generacions futures. Amb les signatures requerides, la iniciativa podrà ser votada i tramitada al Parlament i situarà les Balears com la comunitat pionera en disposar d'una norma d'aquestes característiques.

Durant els primers tres mesos de la campanya s'han realitzat múltiples actes per donar a conèixer la iniciativa. S'han habilitat multitud de paradetes per tal de recollir les signatures i explicar a la ciutadania el compromís amb un futur amb garanties de benestar en termes ecosocials. Una mobilització que avui ha donat els seus fruits amb el gran mosaic humà en una jornada plena de reivindicació.

L'acte d'aquest dissabte ha estat conduït per Margalida Mateu i ha comptat amb una ballada popular amb el grup Ramallets. Després de desenvolupar el gran mosaic estava prevista l'actuació musical dels grups Amulet i Reïna. També s'ha fet un taller de serigrafia de banderoles a càrrec de Malafolla.

Algunes de les entitats que han participat en la jornada reivindicativa o que s'han adherit a la campanya 'Avui per demà' han estat:

AlgaidArts, Aliança per l'Emergència Climàtica Mallorca, Amics de la Terra Mallorca, Amics dels Llaços Grisos, Arrels Marines, Asociación Noctiluca, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Associació Amics de la Vall de Coanegra, APAEMA, Associació Cultural Aatomic_Lab, Associació cultural Koslowsky, Associació d'Usuaries i Usuaris del Tren, Associació de Veïns des Castell, Ateneu de Lloseta, Biciutat de Mallorca, CEPA La Balanguera, CCOO Illes Balears, Col·lectiu de Dones de Llevant, Col·legi d'Enginyers de Forests a les Illes Balears, Cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal, Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions, Docents pel Futur, Endavant Mallorca, Ensenyants Solidaris, Federació AAVV de Palma, Felanitx per la Igualtat, FODESBA, Fòrum de la Societat Civil, Fòrum Social de Mallorca, Fiare Banca Ètica IB, Fundación Savia, Fundació Deixalles, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundacions Darder Mascaró, GADMA, Greenpeace España, Grup excursionista de Mallorca, Jovent Republicà de Mallorca, Joventut pel Clima, Joves per la Llengua, Justícia Alimentària, La Vida al Centre, LINCC, Lobby de dones de Mallorca, Mallorca Accessible per a Tothom, Mallorca Nova, Mercat Social Illes Balears, Moviment Feminista de Mallorca, Moviment Escolta i Guiatge, Nova Energia Mobilitat, Obra Cultural Balear, Palma XXI, Pla Cultural, Pla de Mallorca XXI, Plataforma Ciutadana de les Pedreres Garrigueta Rassa, Plataforma contra els Megacreuers, Plataforma barri Son Gotleu, Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, Plataforma Tren de Llevant, ReM, Recuperem Marivent, Reviure Tofla, Rezero, S'Ateneu Santa Margalida, Salvem Portocolom, SEO-Virot Balears, Sbea, Societat d'Història Natural de les Balears, Som Energia Mallorca, STEI Intersindical, Stop Desahucios, Stop Ecocidio, Terraferida, UGT Illes Balears, Veus feministes, Vianants Mallorca, Volem Via Verda Alaró, REAS, Xítxeros amb Empenta i XR Mallorca.