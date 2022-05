Maria Antònia Maimó Vidal guanya el premi a la millor història de les Illes Balears en la 14a edició d’AMIC-Ficcions

El concurs literari AMIC-Ficcions ha dut a terme el lliurament de premis de les Illes Balears aquest dimecres a l’Arxiu del Regne de Mallorca, on han assistit una seixantena de persones. Aquest concurs, dirigit a estudiants de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i grau mig de Formació Professional, compta amb la participació de la Direcció General de Política Lingüística.

El concurs es duu a terme a tots els territoris de parla catalana i, en l’edició d’enguany, s’ha arribat als 4.493 alumnes inscrits. Aquesta xifra suposa un increment del 51 % respecte de l’edició anterior. En el cas de les Illes Balears, l’augment ha estat del doble de participants.

Dels 463 participants de les Illes Balears, d’entre ells, 136 de Mallorca, la història de Maria Antònia Maimó Vidal, de l’IES Felanitx, ha estat guardonada amb el Premi a la Millor de les Illes Balears i a la Millor Història de Mallorca en la 14a edició del concurs literari AMIC-Ficcions.

La història guanyadora ha competit entre la Millor Història de Menorca i la Millor Història d’Eivissa. El jurat ha considerat que el relat titulat Dualitat mortal mereix la primera posició de les Illes Balears perquè «sorprèn amb les seves metàfores i corprèn amb la precisió de les seves descripcions, banyades d'humor negre. Un relat que entreteixeix passat i present, particular i universal, per plasmar preocupacions polítiques i socials».

La Segona Millor Història de les Illes Balears ha estat per a Alexia Alfallo Álvarez de Toledo, del Col·legi Mestral d’Eivissa, amb el seu relat Asfíxia, «per una gran fluïdesa narrativa que enganxa al lector des del primer moment, combinant els punts de vista d’un assassí i la seva víctima. Acabant amb un gir final reflexiu i sorprenent».

La Tercera Millor Història de les Illes Balears ha estat per a Carla Genestar Mallo i Gerard Pons Sucarrats, de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, amb el seu relat titulat Desperta’t, «per l'excepcional originalitat d'un relat que t'atrapa des de l'inici, i et deixa encisat transportant-te de ple al pla metafísic on transcorre la història. Interpel·lant al lector i fent-lo partícip d'aquest judici moral d'una forma impecable».