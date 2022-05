Vuit busos de l'EMT Palma s'han sumat a la caravana humanitària 2022 en direcció als campaments de refugiats sahrauís

Un total de vuit busos antics de l'EMT Palma s'han embarcat aquest dilluns al Moll de Palma cap a València amb motiu de la caravana humanitària 2022 de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí, per enviar ajuda humanitària als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf (Algèria).

La caravana va acompanyada del coordinador del projecte urològic, Joan Antoni Pascual, i de set voluntaris. Des d'allà, la ruta seguirà per carretera fins a Alacant, on es reuniran amb tots els vehicles dels diferents territoris que participen en aquesta caravana coordinada per la delegació del Front Polisario a l'Estat espanyol, per embarcar cap a Orà (Algèria) i finalment arribar als campaments de refugiats sahrauís.

«Aquest mes de febrer vàrem cedir tres busos de més de 12 metres i ja són onze els vehicles de l'EMT Palma que hem lliurat a l'Associació», ha explicat el tinent de batle de Palma Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau. Els busos cedits van carregats de material sanitari de la Comissió d'Urologia i de material cedit per l'Hospital Universitari de Son Espases, a través d'un conveni de col·laboració signat l'any 2014 amb l'AAPSIB, així com roba esportiva cedida pel Consell de Menorca a través del Fons Menorquí de Solidaritat.

El Fons Menorquí de Solidaritat també ha aportat roba, l'Ajuntament d'Alaró mobiliari escolar, l'Associació de Lluita contra el Càncer de les Illes Balears, camisetes per a nins i adults, i la residència de la Bonanova de Palma, material d'higiene i llits hospitalaris, a més de material cedit per l'Escola en Pau i l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí a Menorca. A tot això s'afegeixen onze ordinadors donats pel Sindicat d'Infermeria SATSE, i el material del Programa de salut infantil sahrauí de l'AAPSIB, PISIS.