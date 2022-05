Setze entitats signen el manifest 'Tanca el cercle' del Consell de Mallorca

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, han presentat el manifest 'Tanca el cercle': el pla estratègic per transformar la matèria orgànica de l’illa en compost, gràcies a la construcció de plantes de compostatge, que ha rebut el suport de setze entitats de Mallorca. A l’acte, celebrat a la finca pública de Raixa, també hi ha assistit el director insular de Residus, Juan Carrasco.

Les setze entitats que han signat el manifest «Tanca el cercle» són: l’Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (PIMECO), la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Unió de Pagesos de Mallorca, l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), Amics de la Terra, l’Associació de Productors i Productores d’Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA), els Petits Agricultors i Ramaders (UPA-AIA), Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears, Agromart Balear, Terranostra, Mercat Social, Federació de Mercats Permanents de Mallorca, Som Pagesos (Agroilla, AgroMallorca, Terracor i Es Merca), Fundació Deixalles i Rezero.

«Ser aquí, amb aquesta representació àmplia de la societat civil mallorquina, del sector primari, del teixit productiu i dels municipis de Mallorca, demostra que cada vegada tenim més clar com a societat que el futur de Mallorca és sostenible i que aprofitam l’oportunitat que suposen els fons europeus per accelerar la transició cap a aquesta Mallorca sostenible que volem», ha expressat la presidenta Cladera.

«Avui, d’alguna manera, també tancam el cercle de moltes trobades i establim una aliança publicoprivada, amb un manifest que posa en valor la importància estratègica, per a Mallorca i per a les illes, de construir cinc plantes de compostatge per tancar el cercle de la matèria orgànica. Per això, creim necessari que el Govern declari estratègic aquest projecte vertaderament transformador», ha apuntat.

Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient ha valorat l’acte com «una passa de gegant cap a la sostenibilitat de Mallorca. El projecte 'Tanca el cercle' és, sense cap mena de dubte, un dels projectes més transformadors que Mallorca ha d’assumir en el futur proper. I això és el que volem deixar clar amb aquest manifest».

Ribot ha insistit que «no ens podem permetre esperar més, és una urgència social i ambiental, s’ha d’actuar ràpidament. 'Tanca el cercle' ha de ser declarat projecte d’interès general de la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè no només és el projecte més important del nostre departament, sinó també del futur immediat de Mallorca. D’aquesta manera, aconseguirem totes les garanties de la construcció, al més ràpida possible, d’aquestes plantes. Cal posar-se del costat dels productors i productores d’aliments, del medi ambient i de Mallorca».

Manifest 'Tanca el cercle'

L’economia circular és l’únic camí que pot recórrer la Mallorca del futur. La crisi climàtica global i la sobreexplotació dels cada vegada més escassos recursos naturals ens han fet veure la necessitat d’actuar amb una lògica menys extractivista. A més, la pandèmia i la invasió d’Ucraïna ens han permès prendre consciència de la nostra dependència de l’exterior. Tot això ha fet que entenguem que no podem malbaratar cap recurs, i els residus són, sense dubte, un recurs molt valuós.

Totes les fraccions de residus són importants, però la matèria orgànica és la que té més capacitat transformadora. Ho és perquè se’n pot extreure compost, que ens ajuda a produir aliments nous. El pes del sector dels serveis ens fa generar molta matèria orgànica, que és especialment útil per al camp mallorquí, que en demanda grans quantitats a causa de les característiques del nostre sòl. Aquest compost s’importa avui a un preu que supera els 70 €/tona, en situacions de normalitat.

Per afrontar la contradicció que suposa el fet de disposar de grans quantitats de matèria orgànica que no s’usa per generar un compost que necessitam, el Consell de Mallorca presenta el projecte 'Tanca el cercle'. Aquest suposarà la construcció de cinc plantes de compostatge (Llucmajor, Santa Margalida, Marratxí, Calvià i Felanitx) per tractar tota matèria generada a l’illa. I s’hi podrà generar compost ecològic que es comercialitzarà a preu públic; avui aquest preu és de 3 €/tona.

'Tanca el cercle' suposarà, per tant, una passa endavant en molts sentits:

1) Farem més fort el sector primari mallorquí, augmentarem la resiliència i disminuirem la dependència de les importacions, gràcies al fet que s’oferirà compost a preu públic.

2) Es reduiran emissions associades a la importació de compost. Aproximadament 8.395,92 tones de CO₂ emeses a l’any.

3) S’abaratiran costos per als ajuntaments gràcies a la distribució territorial de les plantes, donat que avui tota l’orgànica s’ha de portar fins a Son Reus i es reduiran també les emissions associades a aquests trajectes.

4) Tancarem el cercle de la matèria orgànica a Mallorca; deixarem d’incinerar matèria orgànica i augmentarem la nostra sobirania alimentària.

Totes aquestes possibles transformacions fan d’aquest un projecte palanca per a la nostra economia. El fet que els fons europeus puguin assumir bona part dels 200 milions que suposa la totalitat del projecte, obre la possibilitat a fer realitat les cinc plantes en uns terminis més reduïts.

Per tots aquests motius reclamam que 'Tanca el cercle' sigui declarat com un projecte estratègic per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com que es disposin tots els mitjans possibles perquè la posada en marxa de les plantes sigui al més ràpida possible. Les persones signants d’aquest manifest el consideram un projecte clau per al futur de Mallorca.