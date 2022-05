Pablo Iglesias, ponent dels cursos d'estiu de la UNED a les Balears

Amb 14 cursos, un any més, la UNED-Illes Balears es posa al capdavant de tots els centres de la UNED en oferta. Els cursos es faran presencials i/o online en directe i en diferit entre el 27 de juny i el 30 de juliol amb ponències des de Palma, Eivissa i Maó.

Seran impartits per un nodrit grup d'experts, professors de la UNED seu central, professors tutors de la UNED-Illes Balears i altres institucions com la UIB. «Apostam per la investigació feta a les Balears. Per això, hi participen com a ponents i/o coordinadors 17 professors tutors de la UNED-Illes Balears, vuit professors de la UIB, així com 15 ponents de les Illes Balears d'altres institucions, entre els quals es compten periodistes, polítics, forces de seguretat, etc…», en paraules de la directora del Centre, Judit Vega.

A més, compten amb ponents relacionats amb la Universitat de Barcelona, ​​UOC, Complutense, Autònoma de Barcelona, ​​Universitat de Castella-la Manxa, Universitat Pablo Olavide, Universidade Nova de Lisboa, Universitat dels Andes de Veneçuela, Universitat Rey Juan Carlos, Albert Ludwigs Universität, Université de Friburg, Seton Hall University de Nova Jersey, Universitat d'Exeter. I amb institucions com la CAIB, l'Agència EFE Rabat, Museu del Prado, Museu Belles Arts de València, Parlament Europeu, ONCE, CAIB, Subdirecció General d'Ordenació Normativa i Informes, Policia Nacional espanyola, Institut de Medicina Legal de les Balears, Fiscalia Superior de la CCAA de les Illes Balears. Els diaris Última Hora, Diario de Mallorca, Diari de Menorca, Arxiu Històric dEivissa, Fundació EuroÀfrica, Fundació Al Fanar, Fundació Tomás Segòvia, Franciscans TOR.

Destaquen entre els ponents Pablo Iglesias, exvice president del Govern espanyol; Ángeles Caso, escriptora i periodista; les també escriptores Carmen Riera i Rosa Planas; Miguel Ángel Cajigal conegut com el Barroquista, historiador de l'art i influencer; el periodista Matías Vallés; Rosa Estaràs, eurodiputada; Fanny Tur, directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa, Juan Ramón Sanz i Bernardo Pajares d'art compacte, o el politòleg Pablo Simón.

Els temes que s'abordaran aquest any van des del dret al periodisme, la violència de gènere, la realitat del nord d'Àfrica, història, antropologia o el patrimoni. A la temàtica balear, es dedicarà un curs a 'Els Móns de Ramon Llull' (Per primera vegada, s'impartirà un curs bilingüe en què cada ponent parlarà en la seva llengua, un patrimoni cultural a conservar des de la identitat històrica de la comunitat autònoma de les Illes Balears», afegeix Vega). I un altre curs sobre la insularitat, centrat en la idiosincràsia d'aquestes illes.