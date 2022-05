La Fundació Sa Nostra acull una nova conferència del cicle 'Dijous del GOB', especial sobre la ILP

Aquest dijous, 19 de maig, se celebra una nova conferència del cicle ‘Els Dijous del GOB’ a la Fundació Sa Nostra, a les 19.30 h. La xerrada serà a càrrec del professor de Filosofia del Dret i Dret Ambiental a la Universitat Rovira i Virgili i investigador postdoctoral a la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Marcos de Armenteras, i l’especialista en economia verda, sistema agroalimentari i gestió del territori i Secretari General de la Fundació Savia, Antonio Aguilera.

Aquesta proposta intentarà aprofundir en tots aquells conceptes i recorreguts que han precedit la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular, pionera a l’Estat espanyol, sobre el benestar de les generacions presents i futures. Gal·les n’ha estat el referent, però en el recorregut hi ha altres iniciatives, com la de la Fundación Savia, que també han apostat pel reconeixement i creació de la figura del Defensor de les futures generacions.

L’acte també exposarà altres instruments per a l’ampliació de la democràcia i el reconeixement dels impactes de les decisions d’avui en el demà, com el reconeixement de l’ecocidi o les assemblees climàtiques. Per qui no hi pugui assistir presencialment, es retransmetrà en línia a Youtube i Facebook.