AvuiPerDemà: el proper 28 maig, a la Plaça Major de Palma, milers de persones faran possible una fita històrica

Serà una jornada històrica. A l'alçada de les grans mobilitazcions populars. Milers de persones ja tenen reservada la data i aniran a la plaça Major de Palma a fer Història.

El GOB convoca entitats i persones d’arreu de les Illes Balears a conformar un gran mosaic humà amb el lema 'Avui per demà'.

L'activitat a la seu del GOB és frenètica. Desenes de voluntaris preparen la gran mobilització del dissabte 28 de maig, que serà per fer l’acte central d’aquesta campanya de mobilització social i ciutadana, que convida tothom a sumar-s’hi.

«Volem fer tot el que estigui a les nostres mans perquè que infants i joves d’avui i els que vendran demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d’un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social», expliquen des de l'entitat ecologista.

Segons el GOB, hi ha molts motius per mobilitzar-se el proper dia 28 per fer un gran mosaic humà: «estam plantejant una Llei pionera que podria situar les Illes Balears com a referent a tot l’estat, en la consciència col·lectiva d’un poble que mira els errors del seu passat per prevenir i salvaguardar el seu futur».

L'acte central de la campanya de la ILP #AvuiPerDemà serà el proper 28 maig a la Plaça Major de Palma, on milers de persones constituiran un gran mosaic humà. També hi haurà actuacions musicals i altres activitats.

Les persones que vulguin col·laborar en aquesta campanya poden escriure al correu electrònic: avuiperdema@gobmallorca.com.