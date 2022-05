Palma Activa col·laborarà amb l'empresa de lloguer de cotxes OK Mobility

El regidor de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo Romero, i la directora de Cultura i Persones d'OK Mobility Group, Teresa Comino, han firmat aquest dijous un protocol de col·laboració mitjançant el qual OK Mobility i OK Rent a Car s'adhereixen a la Xarxa Activa d'Empreses de PalmaActiva.

Aquesta xarxa de PalmaActiva pretén impulsar la col·laboració publicoprivada per fomentar treball, la formació i l'emprenedoria.

Gràcies a aquest conveni, OK Mobility i OK Rent a Car podran participar en diverses activitats promogudes per PalmaActiva, com són les jornades de selecció de personal, la Fira del Treball, les trobades empresarials, visites d'estudiants, acollida d'alumnes per realitzar pràctiques laborals, Formació Dual o intermediació laboral.

La Xarxa Activa d'Empreses té per finalitat fer mesures d'actuació al voltant del treball, la formació i l'emprenadoria, i en general, accions que puguin millorar el desenvolupament local i el posicionament de les persones en el mercat laboral.

En les darreres setmanes també s'han adherit a aquesta iniciativa les empreses Aioko, Bidari, Dynasoft Spain, Fundació Impulsa Balears, Gaspar Aguiló Hardware, GRDAR Diseño, Lacebot, CAITBA, Mano Web i ITCM.