Eivissa i Formentera tindran una oficina de dinamització per a la transició energètica

El Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears ha estat presentat a les administracions, entitats empresarials, socials i sindicats d’Eivissa i Formentera. Per tant, les Pitiüses disposaran d’oficines de dinamització per a la transició energètica, segons ha explicat el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes.

«Tenim un pla ambiciós per a accelerar la transició energètica que tant necessitem, no només per fer front a l’emergència climàtica sinó també per plantar cara a l’emergència energètica que estem vivint», ha declarat el conseller. «Necessitam la implicació de tots els agents d’Eivissa i Formentera per a la penetració de renovables a ambdues illes, i és per això que posarem a l’abast de la ciutadania uns espais on puguin accedir i resoldre tots els dubtes que tinguin o sol·licitin els ajuts per tal d’implantar renovables».

Aquests espais tenen com a objectiu prestar servei presencial i telemàtic a la ciutadania i al teixit empresarial, així com l’acompanyament d’ajuntaments en la identificació de projectes, impuls i presentació de subvencions, així com sensibilitzar i informar a través de l’organització d’esdeveniments, elaboració de materials i la seva difusió.

La funció de les oficines és assegurar que la transició energètica és inclusiva i, per tant, arriba a totes les capes de la societat. Des de cadascuna de les oficines s’organitzaran un mínim de 20 activitats anuals, i en total seran 100 activitats anuals en almenys 20 municipis arreu de les quatre illes.

L’oficina per a la transició energètica elaborarà materials i continguts digitals que contribueixin a sensibilitzar en matèria de transició energètica, a més de proporcionar informació general en relació amb qüestions energètiques com la factura elèctrica, els procediments per instal·lar autoconsum, la mobilitat elèctrica, exemples de bones pràctiques, etc. Aquests materials hauran d’estar adaptats a diferents tipologies de públic com els sectors empresarials, ciutadania en general, escoles, administracions públiques, etc.