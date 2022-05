L'OCB aconsegueix el compromís del Govern de verificat l'aplicació de la normativa d'ensenyament en català en l'educació

El president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles, i el conseller d'Educació del Govern de les Illes Balears, Martí March, han coincidit en la necessitat d'actuar per promoure l'ús social de la llengua catalana. Per aconseguir aquest objectiu, els representants de l'OCB i de la Conselleria d'Educació han destacat la importància de reforçar el paper i el compromís de l'escola, únic contacte que tenen, en molts de casos, els alumnes de les Balears amb la llengua pròpia.

L'Obra Cultural Balear, representada pel seu president, per la vicepresidenta, Lena Serra i pel vocal, Maties Garcies ha demanat un control de la competència real en llengua catalana, tant oral com escrita. L'OCB ha insistit en la necessitat de garantir que els estudiants de les Illes Balears acabin el seu procés de formació amb una competència lingüística igual en les dues llengües i per assolir aquest objectiu, l'escola ha d'actuar d'element corrector i compensatori.

Així mateix, l'OCB i la Conselleria estan disposades a treballar conjuntament per avançar en el procés de normalització lingüística i per això, han acordat impulsar, des de totes les administracions, plans pilots d'impuls social del català, amb participació del sector de l'ensenyament entre d'altres.