L’equip redactor dels nous currículums educatius de les Balears publica exemples d’aplicació

L’equip redactor dels nous currículums educatius de les Illes Balears ha començat a publicar a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional materials curriculars en forma d’exemples de situacions d’aprenentatge (SA) per a totes les àrees i matèries dels diferents nivells educatius, a fi de facilitar la tasca del professorat en la implantació dels nous currículums.

Les SA substitueixen les programacions didàctiques, estan plantejades com un repte i desenvolupen competències específiques d’una àrea o matèria, a les quals són aplicables criteris d’avaluació. Aquestes situacions han de permetre als alumnes relacionar el resultat del seu treball amb l’assoliment dels objectius generals de l’etapa i amb l’aprenentatge d’altres àrees, matèries i àmbits del coneixement. En aquests moments n’hi una cinquantena i a mesura que el Servei d'Ordenació els va validant s’aniran incrementant fins comptar amb exemples corresponents a totes les assignatures dels nous currículums.

A més, també s'ha posat a disposició de tota la comunitat educativa un apartat de preguntes freqüents (FAQ).

El curs 2022-2023 s’implantaran els nous currículums a tots els cursos d’educació infantil i els cursos senars de primària, ESO, batxillerat i formació professional. El 2023-2024 serà el torn de la resta de cursos.

Per tal d’afrontar la tasca d’elaboració dels nous currículums, a més de disposar del personal actual del Servei d’Ordenació Educativa s’ha comptat amb la col·laboració de 53 professors en actiu de diversos centres educatius per completar i contextualitzar els currículums a la realitat de les Illes Balears, elaborar situacions d’aprenentatge per a les distintes matèries i dissenyar les matèries optatives pròpies, el treball de recerca de batxillerat i els currículums de llengua catalana.

Cal dir que amb els nous currículums desapareixen les programacions didàctiques anuals i el proper curs 2022/23 només es mantenen per als cursos parells. Per als cursos senars, la planificació didàctica com a resultat de la implantació dels aspectes curriculars de la LOMLOE farà servir situacions d'aprenentatge com a instrument curricular i serà suficient que els equips docents facin una previsió trimestral, a partir de la proposta pedagògica anual, dins de la concreció curricular.

Com a concepte, una situació d'aprenentatge proposa a l'alumne un repte que aquest haurà de resoldre mitjançant la realització d'un conjunt de tasques diverses per a les quals necessàriament haurà de dur a terme un aprenentatge concret. Aprendre és el veritable objectiu de la SA i per això és necessari que, a través de la realització de les tasques que inclou, l'alumne superi una o més dificultats. Cal tenir en compte que, si una SA es presenta sempre per a l'alumne com unes tasques que ha de realitzar, el docent l'ha de construir a partir dels criteris d'avaluació de les competències específiques que s'ha proposat que desenvolupi aquest alumne. Com tota situació didàctica, la SA s'ha de dissenyar en base a la promoció d'una motivació, el desenvolupament d'una o més competències específiques i la verificació, en base a les evidències recollides al llarg de la realització de les activitats, de l'assoliment dels criteris d'avaluació.

Els nous currículums impliquen un plantejament competencial, tant de l’ensenyament com de l’avaluació; es basen en un disseny universal d’aprenentatge (DUA) perquè resulti inclusiu per a tot l’alumnat; atorguen més autonomia als centres educatius, ja que seran aquests els que completaran els aprenentatges essencials i els adaptaran al seu projecte educatiu de centre; afavoreixen la multidisciplinarietat i les innovacions, i permeten organitzar de manera flexible les matèries, que es poden agrupar en àmbits fins a tercer d’ESO i desenvolupar-se en forma de projectes.