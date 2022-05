Convoquen el segon Premi Aina Moll

La Direcció General de Política Lingüística ha convocat, per segon any, el Premi Aina Moll. Aquest premi està dirigit als alumnes que presentin treballs a la propera edició de l’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC), que enguany tendrà lloc el mes de setembre a la Universitat d’Oxford (Anglaterra), organitzada per l'Institut Ramon Llull, la Universitat d'Oxford, la Universitat Queen Mary de Londres i la Universitat de Cambridge, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

L’objectiu principal del premi, dotat amb 3.000 euros, és el de de fomentar la investigació en lingüística catalana i, alhora, reconèixer la figura de Moll com a filòloga i lingüista. El jurat valorarà la solidesa de la construcció, el caràcter innovador, la coherència i els resultats que assoleixen els treballs.

Un total de 28 candidats optaren al premi en la primera edició, l’any passat, i se’n va destacar l’alt nivell general dels treballs presentats. El guanyador fou Christopher Little, alumne de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Estatal de Mississipi, pel treball 'Una anàlisi de les actituds lingüístiques dels joves a l’illa d’Eivissa'. La presentació de treballs a l’EDELC afavoreix la interacció directa amb els especialistes.

L'EDELC pretén ser una trobada entre estudiants i professors de lingüística catalana d'universitats catalanes i d'universitats de l'exterior. Així, l'objectiu de l'EDELC és oferir formació en lingüística catalana a estudiants de grau o de postgrau que vulguin completar el seu coneixement en lingüística catalana, amb atenció especial a estudiants d'universitats de fora del domini lingüístic català que tenguin interès en la llengua catalana o ja n'hagin començat a investigar algun aspecte. Concretament, l'EDELC se centra en diferents àrees, com ara la fonètica-fonologia, la morfologia, la pragmàtica-semàntica, la sintaxi o la sociolingüística.