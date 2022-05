Mallorca Nova reclama que s'estengui el dret a vot a les persones a partir de setze anys

Mallorca Nova ha celebrat aquest dissabte una jornada de formació sobre la situació lingüística a les Balears, una Assemblea General Extraordinària i una Assemblea Plenària a l'espai Es Generador de Son Caliu, al municipi de Calvià. Durant l'Assemblea Plenària, l'organització juvenil ha aprovat un posicionament a favor d'estendre el dret a vot a les persones d'entre 16 i 18 anys.

D'acord amb el document aprovat per l'organització, els joves «vivim en una incongruència» perquè «mentre que als 16 anys tenim responsabilitats penals, finalitzam l'educació obligatòria, podem signar un contracte laboral o donar el ple consentiment sanitari, entre altres qüestions, encara no podem exercir un dels principals drets com a ciutadania: el dret a vot».

La secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, ha defensat que «l'ampliació del cens amb persones joves és una manera d'equilibrar la balança, d'aconseguir una major atenció als interessos i necessitats de les persones joves en les polítiques públiques».

Pel que fa a l'Assemblea General Extraordinària, s'ha aprovat el nomenament de Biel Bibiloni com a representant electe de Mallorca Nova a l'assemblea del Consell de la Joventut de les Illes Balears, que ho serà juntament amb la responsable de Territorial i membre del Secretariat Esperança Serra.

Les trobades d'aquest dissabte, segons l'entitat, també han servit per donar compte de la tasca de l'organització en àmbits com el treball en comissions o la passada I Diada de Mallorca Nova, que es va celebrar a Llubí.