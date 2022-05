Ports IB haurà de consensuar els usos dels edificis recuperats a Fornells, a proposta de Més per Menorca

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquesta setmana per unanimitat una Proposició no de llei presentada per Més per Menorca que insta el Govern a constituir una comissió amb la participació de Ports de les Illes Balears i els grups polítics de l'Ajuntament del Mercadal amb l'objectiu de definir els usos dels habitatges recuperats a Fornells «en funció de les necessitats i en diàleg amb l'Ajuntament i les entitats» del poble.

Cal recordar que tant Més per Menorca com el poble de Fornells s'ha mostrat «sempre contrari» al projecte de reforma que ha fet Ports IB, perquè «implica la construcció d'un edifici de nova planta a primera línia».

Segons els ecosobiranistes, si bé ha estat impossible aturar aquest projecte, «ara es posa fre a les intencions unilaterals del Govern pel que fa a convertir en restaurant les cases del carrer Governador i aquest haurà de decidir els nous usos dels edificis amb el consens del poble, ja que comerciants, restauradors i veïns també s'han mostrat, en la seva majoria, contraris a convertir en restaurant les cases recuperades».