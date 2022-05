La Facultat d’Educació de la UIB compleix 30 anys

La Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears compleix 30 anys. Per aquest motiu, l’equip de deganat ha organitzat un programa d’actes commemoratius per a celebrar l’aniversari i el primer és una exposició de l’obra de tres artistes, un de cada illa, per a evidenciar «la presència i la influència de la facultat a tot l’arxipèlag».

Els tres artistes que hi participen són Diana Bustamante, de les Pitiüses, Francesc Florit Nin, de Menorca, i Menéndez Rojas, de Mallorca. Tots tres han donat una obra que han creat expressament per a l’aniversari de la facultat, amb la qual han estat vinculats al llarg del temps i entenen la necessitat de servir d’enllaç entre l’art, l’educació i la societat.

La transformació dels materials, l’aigua i la figuració abstracta es plasmen en aquestes obres, que volen rendir homenatge a tots els que han fet possibles aquests 30 anys d’Educació.

L’alumnat, el professorat, el personal d’administració i serveis i els visitants es trobaran amb un itinerari en què la pintura, els volums i els espais controlats i perfectament plasmats fan possible un petit recorregut per tres dels artistes més representatius del panorama artístic de les nostres illes. Els paisatges, les cares i les figures apareixen envoltats d’aquest encant que sols els artistes són capaços de mostrar.

Un poc d’història

La Facultat d’Educació va néixer el 26 d’octubre de l’any 1992, ara fa 30 anys. El primer degà en va ser el doctor Antoni Colom i actualment ho és el doctor Miquel Oliver. També han estat deganes de la facultat les doctores Francesca Salvà i Dolors Forteza i el doctor Josep Lluís Oliver.

A partir del curs 1997-98, es començaren a impartir estudis d’Educació Infantil i d’Educació Primària a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Durant aquests trenta anys, 10.827 estudiants s’han graduat a la Facultat d’Educació (407, a la seu d'Eivissa; 324 a la seu de Menorca; 9.900 a la seu de Palma i 196 estudiats d’Educació Social a través d’UIB Campus Digital).

El curs acadèmic 2021-22, la Facultat té 2.143 alumnes (1.983 a Palma; 79 a Menorca i 81 a Eivissa).

La Facultat d’Educació actualment treballa en la implantació d’un projecte de transformació de la formació inicial. És un projecte col·lectiu que implica totes les persones que conformen la Facultat, això és, alumnes, professors, tutors de pràctiques i personal d’administració i serveis, i que s’ha inspirat en la feina dels companys que han fet possible la Facultat d’Educació durant aquests trenta anys i de tots els col·lectius que s’han implicat en la seva creació i implementació.

Altres actes

La inauguració de l’exposició és el sus als actes de celebració de l’aniversari i serà el dia 4 al campus de Palma. Al setembre, viatjarà a la seu de Menorca, i, al novembre, a la d’Eivissa i Formentera.

Per altra banda, el dia 19 de maig, a les 18 hores, es presentarà el llibre Transformar la formació inicial del professorat: el paradigma realista, del doctor Miquel Oliver i la doctora Maria Rosa Rosselló. La presentació serà a càrrec de la doctora Pilar Benejam i hi assistirà la senyora Carmen Fernández, presidenta de la Conferència de Degans i Deganes d’Educació.

Els dies 12 i 13 de maig tendran lloc les jornades d’Educació Social.

El dissabte, 11 de juny, dia de l’aniversari, hi haurà un concert commemoratiu al pati del Museu de Mallorca.

Per al mes d’octubre es preparen més actes organitzats per la junta de delegats (encara per tancar).

Així mateix, el Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu de la Universitat de les Illes Balears prepara una exposició de panells amb la història de la Facultat d’Educació, coordinada pel doctor Bernat Sureda.