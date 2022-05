Aina Maria Aguiló Bennàssar, nomenada directora adjunta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat del nomenament d’Aina Maria Aguiló Bennàssar com a directora adjunta de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), entitat pública instrumental adscrita a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.



Els Estatuts de l’IEB regulen actualment la possibilitat d’assumpció o delegació de les funcions directives en un membre del Consell de Direcció i el president de l’IEB pot nomenar un director adjunt amb les mateixes condicions establertes per al nomenament del director de l’IEB i amb les funcions de suport a la persona que hagi assumit o tengui delegades les funcions de direcció de l’ens, en aquest cas, Pere Malondra, el qual compatibilitza la direcció de l’IEB amb la de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears.

Aina Maria Aguiló Bennàssar és llicenciada en Història, especialitat en Història d’Amèrica, per la Universitat de Barcelona. Té un postgrau d’estudis llatinoamericans per la Universitat de Tolouse le Mirail. Professionalment, ha desenvolupat la seva

trajectòria a Barcelona i Mallorca. Des de 2013 ha codirigit el Museu de Pollença i ha estat directora de Can Planes Museu d’Art Contemporani de Mallorca a sa Pobla, del Museu del Calçat i de la Pell d’Inca i de la Masia Museu Can Magarola (Alella). A més, té formació i experiència en la gestió, l’organització, la coordinació i el muntatge d’activitats culturals.

Ha participat en multitud de congressos i ha pronunciat diverses conferències. Té formació específica en matèria de cultura, museus, patrimoni, arqueologia i experiència professional en temes literaris i musicals. Així mateix, ha fet nombroses publicacions en catàlegs expositius de pintors, escultors i fotògrafs molt diversos.

Ha estat membre de l’Associació de Gestors Culturals de les Illes Balears i de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, actualment de la secció de les Illes Balears. També és membre de l’ICOM (Consell Internacional dels Museus).