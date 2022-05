Comença el procés de restauració dels gegants del Consell de Mallorca

Els gegants del Consell de Mallorca se sotmetran a un procés de restauració que té com a objectiu garantir l'essència, l'estabilitat i l'equilibri del conjunt de figures i també la seguretat per als qui els porten o els fan ballar. Així es duran a terme els treballs necessaris per a la revisió i millora del conjunt de les figures, la indumentària i els elements ornamentals dels gegants del Consell de Mallorca, així com la seva posada en escena.

El Consell de Mallorca és propietari de la geganta, la reina Esclarmunda de Foix, i de tres gegants, el rei Jaume II, el rei Sanç i el rei Jaume III, que s'emmarquen dins el grup de personatges històrics que, en aquest cas, representen el regne de Mallorca. La iniciativa de crear la primera colla de gegants del Consell de Mallorca sorgeix l'any 2000 i, de llavors ençà, han participat a nombroses trobades, ballades i plantades de caràcter institucional.

Aquest dilluns ha estat la reina Esclarmunda la que ha marxat cap al taller del mestre, Marià Darius Portas (Kake), i de manera escalonada ho faran la resta dels gegants. En aproximadament dos mesos haurà finalitzat el procés de restauració.

El conseller Javier de Juan ha afirmat que han estat quatre anys que no han pogut fer-ho per motius de seguretat, però que l'objectiu és que tornin a ballar aquesta Diada de Mallorca. «El Consell de Mallorca està en un procés de modernització molt important, però no volem oblidar els símbols i per nosaltres és important que tornin a ballar», ha afirmat De Juan.

Totes les figures se sotmetran a la revisió, reforç i, si s'escau, substitució del cavallet per un de material més adequat i resistent per al sosteniment i maneig del gegant. Així com es durà també a terme el repàs de la caragoleria i el canvi dels elements deteriorats. La restauració, que està previst que duri dos mesos, inclou la neteja, el repintat i la millora del conjunt de la figura amb les capes de pintura necessàries per garantir la seva conservació i estructura, respectant el color, l'expressivitat i elements actuals. També la reparació dels desperfectes que puguin tenir de les teles, sempre conservant el disseny actual.

L'alçada de la geganta i els gegants és la mateixa: 3,85 metres. El pes és diferent, el rei Jaume II pesa 65 kilograms, la reina Esclarmunda 50, mentre que el rei Sanç i el rei Jaume III pesen 32 i 34 quilos respectivament. El cost de la reparació ascendeix als 13.320 €.