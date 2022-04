La POQIB proposa dissenyar i implementar conjuntament amb els municipis accions per prevenir el consum d'alcohol entre els menors en les festes populars

La Plataforma per un Oci de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) ha proposat als municipis dissenyar i implementar de manera coordinada accions concretes per prevenir el consum d'alcohol entre els menors durant les festes populars i evitar, així, els efectes negatius que aquest comporta, els quals «suposen un problema de salut pública».

La POQIB, que s'ha reunit aquesta setmana en ple, és una eina de participació comunitària liderada per la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum i entitats i administracions públiques. La seva finalitat és «impulsar estratègies preventives col·laboratives dins l'àmbit de l'oci, i des de tots els sectors, que suposin millores en la salut pública, com la prevenció del consum d'alcohol en el col·lectiu de menors d'edat».

Per aquest motiu, la Plataforma ha acordat que durant les primeres festes d'estiu es coordinarà amb els municipis per dissenyar, de manera conjunta, un pla d'acció fonamentat en tres etapes: abans de la festa, durant la festa i després de la festa.

En una primera etapa, es recolliran dades dels municipis per tal d'identificar els problemes que hi ha en la festa, es planificaran les actuacions amb els responsables municipals i s'oferirà formació als tècnics municipals implicats. Així mateix, es «consensuaran tots els documents i materials que es dirigiran a la població (ban, carta per als establiments, carta per a les famílies i entitats socials rellevants, informació escolar, fullet o informació per a estudiants adolescents...). També es donarà visibilitat a l'acció».

En una segona etapa, es planificarà, coordinarà i desenvoluparà un sistema de vigilància, control i recollida d'incidents durant el període que dura la festa. Les actuacions es basaran a fer complir les normatives i recollir dades significatives. Les intervencions han de prioritzar la detecció de situacions problemàtiques (grups que fan botellada, menors bevent o fumant). Les actuacions ràpides s'han de preveure com a mesura dissuasiva, amb advertències. «També resultarà essencial recollir dades per analitzar l'abast de l'acció i del problema per planificar millors actuacions preventives en el futur», argumenten.

Finalment, es preveuen actuacions preventives per a després de la festa, com ara preparar i compartir la informació, analitzar-la i dissenyar millores per a la següent celebració programada. També està previst valorar de quina manera es pot inserir l'estratègia dins l'engranatge municipal i donar a conèixer totes les accions.

Amb aquesta iniciativa, la POQIB vol impulsar la participació dels municipis perquè se sumin «a posar en pràctica aquesta metodologia que treballa per un nou model d'oci, intel·ligent, saludable, segur, diversificat i des d'un enfocament col·laboratiu, ara que comença la temporada d'estiu amb normalitat i sense restriccions».

Segons la Plataforma, cal recordar que l'alcohol «continua sent la substància psicoactiva amb més prevalença de consum entre els estudiants de 14 a 18 anys, segons ESTUDES 2021 (el 73,1% diu haver consumit alcohol el darrer any)». Aquest consum es produeix, en un alt percentatge de casos (25,7%), en forma de gateres o consum intensiu (binge drinking).

La disponibilitat d'alcohol és molt elevada i un 91,8% dels estudiants consideren que poden aconseguir-ne fàcilment o molt fàcilment, i en compren en llocs o establiments malgrat que no hi estigui permès vendre'n a menors. Per altra banda, la permissivitat de les famílies pel que fa a beure alcohol és del 34,5%.

Segons la Plataforma, la festa, la diversió i el lleure «no haurien d'estar associats a l'alcohol ni a cap consum amb potencial addictiu. Alliberar la festa de consums de risc és el principal repte que assumim com a plataforma multisectorial liderada per la Conselleria de Salut i Consum», han assegurat.

A la Plataforma hi ha organitzacions de la indústria (CAEB, PIMEIB, ACOTUR), societat civil (famílies i veïns), administracions governamentals, Prefectura Provincial de Trànsit, Guàrdia Civil, Policia Nacional, consells insulars, ajuntaments i FELIB.