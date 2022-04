Alumnes de les Balears participen per primera vegada al Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La setena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català ha tancat el procés de presentació dels jocs amb 70 escoles participants i un total de 118 jocs presentats, un per cadascun dels grups classe. Per primera vegada, també s'han rebut jocs de l'Alguer i de les Illes Balears (dos en cadascun d'aquests territoris), que se sumen a les propostes fetes per escoles del Principat, la Catalunya del Nord i el País Valencià.

Enguany, després de la bona acollida de l'any passat, els alumnes de 5è i 6è no han hagut d'enviar els jocs físicament, sinó que els han presentat a través d'un vídeo en què expliquen les normes i el funcionament de cada proposta. D'aquesta manera, l'entitat ha estimulat la creativitat dels estudiants i els ha fet practicar l'expressió oral en català.

El pròxim 5 de maig el jurat avaluarà les propostes rebudes i els guanyadors s'anunciaran el dissabte 28 de maig en una gala al Teatre Tarragona. La gala comptarà amb l'actuació del grup de música Sixtus i serà conduïda per l'actriu Carol Rovira, coach del programa Eufòria de TV3.

L'organització del concurs també ha volgut reflectir la diversitat dels territoris de parla catalana en la composició del jurat, que enguany està format pels catalans Màrius Serra, Roger Baldomà i Jaume Cela, per la valenciana Laia Maurí, per la menorquina Antònia Gomis i també per l'algueresa Maria Antonietta Salaris.

Com en l'edició anterior, la participació al concurs s'ha vist estroncada per la pandèmia i no totes les escoles que s'hi havien inscrit inicialment han pogut presentar un joc. Tot i això, els 118 projectes presentats enguany han superat els de l'any passat, quan tot just van arribar al centenar, i les 70 escoles que hi han participat també han estat força més que les 55 de l'any passat.

La Plataforma per la Llengua felicita tot el professorat, l'alumnat i les famílies per haver continuat amb la tasca de promoció de la llengua tot i les adversitats i espera que, amb la tornada a la normalitat, en les futures edicions en continuï augmentant la participació.

El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català té l'objectiu que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana a partir de la creació del seu propi joc.