Mallorca Activa ja és present a tots els municipis de menys de 20.000 habitants per a reforçar el teixit productiu

Després de fer el balanç del primer any de la creació de Mallorca Activa, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha anunciat que la iniciativa ja és present a tots els 48 municipis de Mallorca de menys de 20.000 habitants i també a Alcúdia, que supera per poc aquesta xifra. Aquest projecte respon a la necessitat dels ajuntaments d'aquests municipis de reactivar el teixit productiu i l'ocupació durant la pandèmia.

Aquesta plataforma té l'objectiu de donar suport als empresaris, emprenedors, treballadors i ajuntaments d'aquests municipis. «Hem arribat, directament, a la botiga més petita que vol accedir a un ajut, a una dona que ha volgut emprendre, a un treballador que reclama formació específica, i a una empresa que es vol donar a conèixer», ha afirmat Cladera.

A més a més, Mallorca Activa ha creat elprimer directori d'empreses de Mallorca, amb més de 3.076 negocis de 30 municipis, i anirà augmentant. Aquest projecte que permet les empreses donar-se a conèixer. També, ha creat el primer mapa d'espais de cotreball, que de moment compta amb 20 ubicacions; així com una agenda d'emprenedoria, conformada amb 137 actes al calendari adreçats a empresaris i autònoms.

Després del primer any s'han incorporat noves accions com les jornades de digitalització, adreçada al petit comerç, empreses i autònoms sense experiència en el món digital, a més de l'oferta de cursos gratuïts. Actualment, hi ha 16 cursos en marxa dels 56 cursos previstos, sobre competències digitals, màrqueting i promoció de productes en línia, instal·lació d'energies renovables, cultura i patrimoni, comerç i màrqueting adreçat al món digital i les xarxes socials, i el disseny gràfic, i tallers de català, amb la Direcció Insular de Política Lingüística.