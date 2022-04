El Consell de Formentera avança la temporada turística a maig

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, presenta una nova edició de la campanya 'Descobreix Formentera al maig' en la qual el Consell col·labora amb l'organització de certàmens i activitats per atreure visitants que a més obtenen importants descomptes en navilieres, lloguers de vehicles i allotjaments així com altres valors afegits per visitar la destinació en temporada baixa.

«Maig és una època ideal per venir a passar uns dies a Formentera», segons ha explicat la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, «i si a això li sumam tots els avantatges que oferim als visitants en aquest inici de temporada esperam que siguin moltes les persones que es puguin sumar i gaudir d'aquesta campanya», segons ha afegit.

Nodrida agenda d'activitats i descomptes

Durant el mes de maig hi ha moltes activitats culturals, com el Formentera Astronòmica, el Formentera 20 o el Formentera Fotogràfica i proves esportives com la Marnathon o la Mitja Marató, entre d'altres, de les que poden gaudir turistes i residents. Així mateix, tres navilieres ofereixen un 25 % de descompte en els preus dels bitllets i setze allotjaments adherits a la campanya ofereixen descomptes de fins al 20 % en el preu de les habitacions o valors afegits com ara esmorzars gratuïts, entre d'altres. Així mateix, un lloguer de vehicles i una empresa de busseig ofereixen descomptes en els seus preus durant aquest mes de maig. Per conèixer tota la informació s'ha de consultar aquest apartat de la web de turisme.



Caps de setmana gastronòmics

D'altra banda, del 29 d'abril a l'1 de maig i del 6 al 8 de maig (divendres, dissabte i diumenge) es faran els caps de setmana gastronòmics. Una iniciativa degustativa en què vuit restaurants de Formentera ofereixen menús gastronòmics a un preu tancat de 25 euros (beguda a part).

Són menús dissenyats especialment per a aquesta ocasió, alguns restaurants opten per fer les receptes tradicionals i altres fan una versió renovada, interpretacions de la cuina típica de l'illa, aportant una visió creativa sovint des de l'òptica de la cuina d'autor. En aquest apartat de la web de turisme es troba tota la informació.