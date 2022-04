Sindicats i patronal ja poden sol·licitar les ajudes al comerç per a fomentar la cooperació empresarial

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dimarts la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 d'abril de 2022 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per a negociar el conveni laboral del sector. Aquestes ajudes es podran sol·licitar a partir d'aquest dimecres i fins al pròxim 27 de maig.

L'import econòmic d'aquesta convocatòria és de 250.000 euros, un 25 per cent més respecte a l'any 2021, dels quals 125.000 corresponen a les organitzacions sindicals del sector del comerç i 125.000 a les organitzacions empresarials.

Les ajudes es podran destinar a cobrir les despeses derivades de les mesures de suport, formació i assessorament de treballadors i empresaris adoptades amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19; però també a sufragar les despeses ordinàries relacionades amb el personal, el lloguer, els subministraments, etc., perquè s'entén que les organitzacions empresarials i sindicals estan dedicant en l'actualitat gran part de la seva estructura organitzativa a ajudar empresaris i treballadors a pal·liar els efectes de les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus.

«Enfortir els agents socials és enfortir el marc del diàleg social, que tant ens ha ajudat a trobar solucions de consens per als moments més difícils de la pandèmia», ha declarat el director general de Comerç, Miquel Piñol. «No hem d'oblidar que amb 62.000 treballadores i treballadors i milers d'establiments a peu de carrer, el sector del comerç és el primer ocupador no estacional de les Balears».

Aquestes subvencions estan incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per acord del Consell de Govern el 20 de desembre de 2021 i que recull, entre les seves línies d'actuació, el foment d'un escenari més competitiu i professional per al desenvolupament del comerç, amb l'objectiu de promoure i defensar els interessos econòmics i socials del sector.

Així, amb aquestes ajudes, el Govern vol impulsar i donar suport a l'activitat econòmica a les Illes, en concret en l'àmbit del comerç, mitjançant una sèrie d'actuacions i mesures que permetin fer front i reduir l'impacte que la crisi sanitària de la Covid-19 hagi pogut provocar en el teixit econòmic balear i poder reactivar de manera ràpida el pols de l'economia.