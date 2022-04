Cabrera acollirà un projecte de voluntariat ambiental per eliminar els residus marítims

El director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, ha visitat, aquest dilluns, el centre d'interpretació del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, a la Colònia de Sant Jordi, on un grup de persones usuàries del Centre de dia Mater han iniciat el projecte 'MARPLENA... d'oportunitats'.

La directora del Parc Nacional, Francesca López, ha explicat que 'MARPLENA... d'oportunitats' és un projecte de voluntariat ambiental dirigit a persones amb diversitat funcional. L'objectiu és crear una brigada de persones voluntàries que participin en la tasca de recollida, selecció i classificació de residus marins dins del Parc Nacional, en el marc del programa Let's Clean Up Europe i seguint la metodologia aplicada en el projecte europeu Plastic Busters MPAs.

«Impulsar la inclusió de persones amb diversitat a les activitats de voluntariat ambiental de Cabrera encaixa perfectament dins els valors socials del Parc Nacional i és un motiu de satisfacció incontestable», ha destacat el director general qui ha posat en valor, també, que, «una vegada s'han aixecat les restriccions per la pandèmia, el centre d'interpretació ha pogut reprendre les activitats d'educació ambiental, complint així amb un dels seus objectius prioritaris».

Per la seva banda, Maria Antònia Fullana, directora de Serveis a les Persones de Mater, ha destacat que «sempre és una bona notícia veure que hi ha iniciatives inclusives amb les persones amb diversitat, però aquesta ens fa especial il·lusió perquè donam la volta al concepte més comú de voluntariat: aquí són les persones amb diversitat les que, en lloc de rebre els suports dels voluntaris i voluntàries, tenen un paper actiu i protagonista fent elles mateixes l'acció voluntària. 'MARPLENA... d'oportunitats' esdevé així una autèntica eina d'inclusió comunitària i transformació social».

Martha de la Rocha, coordinadora de Centre de Dia de Mater ha manifestat que els voluntaris i voluntàries estan molt il·lusionats amb aquesta oportunitat i impacients per començar amb la tasca de recollida de residus.

Durant la primera jornada del projecte, els i les participants han tingut una primera presa de contacte amb el personal del Parc Nacional i han visitat el centre d'interpretació, els aquaris i el mirador de Cabrera. Posteriorment, han visualitzat un vídeo on se'ls ha informat dels valors ambientals del Parc Nacional. Aquest proper dijous, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, els voluntaris i voluntàries aniran a Cabrera per conèixer el Parc i els seus ecosistemes. Ja per acabar, desenvoluparan una tasca de recollida de residus a sa Platgeta i podran nedar.