Els transportistes de les Balears demanen una rebaixa d'impostos i una millora de la xarxa viària

El president de la Federació Empresarial Balear de Transport (FEBT), Rafel Roig, ha exigit als ajuntaments una disminució de les taxes i impostos i, a les diferents institucions responsables de la xarxa de carreteres, una millora en determinades vies. El representant dels transportistes ha traslladat aquestes exigències a l'assemblea general de l'organització, celebrada aquest dijous a la localitat d'Algaida.

Els transportistes han parlat de la insostenibilitat de les empreses després de l'encariment del combustible i d'altres components, com l'Adblue, i de «la seva repercussió en l'augment de tots els costos de servei del sector». També, Roig ha volgut recalcar «la necessitat» que «s'accelerin com més aviat millor tots elstràmits que tenen a veure amb les ajudes als transportistes de mercaderies».

El president també ha demanat a la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) que adoptin mesures «urgents» per abaratir taxes, com les escombraries, o impostos, o les de matriculació, circulació i l'IBI de les instal·lacions de transports. Una sol·licitut que, de moemnt, segons ha denunciat, «no ha rebut resposta a excepció dels Consistoris de Felanitx i Santanyí».

D'altra banda, ha assenyalat que «encara queda molt de camí per recórrer» per tal de poder completar el procés de recuperació del sector i ha sol·licitat al Govern més subvencions, «en funció de com evolucioni l'actual crisi del combustible». De la mateixa manera, ha demanat a totes les administracions una «major implicació per la sostenibilitat», sobretot, al sector del rent a car, ja que, si no es disposen a curt i mitjà termini de carregadors elèctrics suficients, des del seu punt de vista, «aquest tipus de mobilitat tindrà mínimes garanties d'èxit».

D'altra banda, Roig ha censurat l'«alt nivell d'intrusisme» a Eivissa i Mallorca, alhora que ha reclamat eliminar el tacògraf a les dues illes, així com que hi hagi la possibilitat que el sector del transport discrecional pugui fer les vendes per plaça . I, pel que fa als fons europeus, Roig ha assenyalat que veuria d'una manera «positiva» disposar-ne per a la millora de la infraestructura viària de l'arxipèlag; en concret, per finalitzar la carretera de Ciutadella a Maó, la millora de la carretera de Felanitx a Manacor, del tram de Sineu a Inca, el Passeig Marítim de Palma i l'accés al polígon de Can Valero.

Així mateix, ha insistit que «una altra prioritat» per al sector és «apostar per la formació de nous conductors i mecànics professionals», després de constatar una demanda temporal dels perfils laborals esmentats a les Balears. Finalment, el president de la FEBT ha indicat que la propera temporada turística es presenta amb «molt bones perspectives», malgrat que l'actual conjuntura internacional, tant pel que fa a la pandèmia com a la guerra d'Ucraïna, són «condicionants molt a tenir en compte».