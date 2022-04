El Govern obre 64 expedients sancionadors per infraccions relacionades amb el lloguer d'embarcacions d'esbarjo

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, en col·laboració amb altres organismes públics amb competències de control i vigilància del domini marítim, posarà en marxa aquest estiu una nova campanya de control i inspecció de les embarcacions d'esbarjo per evitar que es duguin a terme activitats de lloguer nàutic sense complir amb els requisits legals per poder fer-ho.

Avui s'han reunit a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge les entitats interessades a col·laborar en aquest operatiu com Delegació de Govern, Guàrdia Civil, les Capitanies Marítimes, Demarcació de Costes, representants de la Conselleria de Medi Ambient i de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri del Govern de les Illes Balears, l'Autoritat Portuària de Balears, PortsIB, APEAM i les associacions de clubs nàutics i marines.

És la segona vegada que es duu a terme una operació conjunta per a intensificar la lluita contra els xàrters nàutics il·legals. La primera experiència es va dur a terme l’any 2021.

L'objectiu d'aquest exercici coordinat és controlar i inspeccionar les activitats irregulars relacionades amb l'activitat mercantil de lloguer d'embarcacions de transport de viatgers, així com els fondejos en zones il·legals o la recollida de persones en punts no habilitats per a això. També es realitzaran controls de documentació i permisos, així com dels títols que habiliten els patrons d’aquestes embarcacions.

Davant els bons resultats dels dispositius duts a terme anteriorment, el Govern continuarà coordinant aquestes actuacions en les diferents illes amb la finalitat d'intensificar els controls sobre les activitats irregulars relacionades amb els xàrters nàutics i evitar així la competència deslleial, l'ús indegut de la costa i fondejos sobre posidònia. Aquest tipus d'empreses fan un ús indegut de la costa i utilitzen de manera il·legal els molls per carregar i descarregar clients, provisions i personal de neteja.

64 expedients sancionadors l’any 2021

L'any passat, la Direcció General de Transport Marítim i Aeri va incoar 64 expedients sancionadors per infraccions relacionades amb el lloguer d'embarcacions d'esbarjo en el conjunt de les Illes Balears. Una xifra que multiplica per tres el nombre d'expedients que es van obrir l’any 2019 (18) i el 2020 (15).

D'aquests 64 expedients sancionadors, 35 corresponen a infraccions lleus, 27 greus i 2 molt greus. En total, durant l'any 2021 s'han imposat multes per valor de 77.000 euros. Aquest 2022, hi ha 15 expedients sancionadors oberts (3 per infraccions lleus i 12 per greus) ja sigui per actuacions fetes pels tècnics de la Direcció General de Transport Marítim, per denúncies realitzades per la Guàrdia Civil o a partir d’informació rebuda per altres organismes.

Aquesta actuació coordinada entre diferents organismes reforça les línies de control del sector del xàrter nàutic que ve realitzant la Direcció General de Transport Marítim i Aeri del Govern de les Illes Balears. Aquests mecanismes d'inspecció són, d'una banda, la realització d'inspeccions "in situ" a les empreses del sector amb l'objectiu de comprovar el compliment de la legalitat en la seva activitat i, d'altra banda, una revisió aleatòria de la documentació presentada de les declaracions responsables corresponents a les embarcacions destinades al servei de xàrter.

Obligació de declaració responsable i inscripció en registre

Cal recordar que en el transcurs de la passada legislatura es van dur a terme diferents actuacions en relació amb el sector, com per exemple l'aprovació del Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo, establint l'obligatorietat d'una declaració responsable per a iniciar els serveis així com la inscripció en el Registre Balear habilitat per la Direcció General de Transport Marítim i Aeri.

Durant l'any 2021 hi havia 3.415 declaracions responsables de xàrter nàutic en vigor. A 19 d'abril de 2022, ja superam aquesta xifra amb 3.730 declaracions. Aquestes declaracions responsables en vigor actualment corresponen a embarcacions de 27 països: un 82,8% són embarcacions espanyoles, un 4,8% són alemanyes i un 3,8% són britàniques. La resta (Croàcia, Eslovàquia, França, Malta...) representen un 8,6%.