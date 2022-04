La CAEB demana directrius «clares i concretes» sobre l'ús de la màscara als llocs de treball

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) ha reclamat aquest dimecres al Govern espanyol directrius «clares i concretes» en relació amb l'ús de la màscara als llocs de treball. Concretament, han criticat mitjançant una nota de premsa que es deixi la decisió en mans dels serveis de prevenció de riscos perquè, excepte excepcions, la covid és una malaltia general sense risc d'origen laboral.

D'aquesta manera, la patronal ha subratllat que si cap malaltia comuna no s'inclou en l'avaluació de riscos laborals, tampoc no hauria de passar amb la Covid-9. A més, per la seva banda, la CAIB ha advertit de la gran inseguretat jurídica les empreses que pot originar la problemàtica, així com de la possibilitat que es generi conflictivitat laboral.

Davant aquest escenari, des de la CAEB recomanen el seu ús en espais poc ventilats, en llocs amb concentració de persones o quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat durant un temps perllongat.