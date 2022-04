Salut posa en marxa un programa d'informació a persones cuidadores de pacients amb demència

Dins el marc de l'Estratègia de Malalties Neurodegeneratives, la Conselleria de Salut i Consum ha posat en marxa un programa d'informació a persones cuidadores de pacients amb demència, malaltia de la qual es diagnostiquen anualment a les Balears devers 2.300 casos nous entre persones de més de 65 anys, segons les dades estimades d'incidència.

Segons ha informat aquest dissabte el Govern, «la demència representa el paradigma de les malalties que afecten no només la persona diagnosticada sinó les que la cuiden, ja que també en pateixen les conseqüències en els àmbits personal, social i laboral. Per això, és necessari que l'atenció al cuidador sigui integral, integrada i coordinada, i que qualsevol atenció que es plantegi compti amb el binomi persona amb demència–persona cuidadora».

Per aquest motiu, en el marc de desenvolupament de l'Estratègia d'aquestes malalties que impulsa la Direcció General de Prestacions i Farmàcia s'ha iniciat la realització de tallers informatius per a cuidadors de persones amb demència, en els quals «es donen eines i coneixements pràctics necessaris per poder gestionar la situació de manera adequada». La iniciativa es finança a càrrec dels fons per a les estratègies 2021 del Ministeri de Sanitat que es varen aprovar en el CISNS de 28 de juliol, com a suport a la implementació a l'estratègia enfront de les malalties neurodegeneratives.

L'objectiu principal és oferir, des del mateix moment del diagnòstic, «informació sobre aspectes diversos com ara les característiques de la malaltia, l'evolució i els tractaments; com s'organitza el sistema sanitari per prestar l'atenció adequada (revisions, seguiment, atenció continuada), quina és l'oferta disponible de formació per a persones cuidadores, com i on es poden gestionar prestacions socials, recursos i ajudes, o les associacions de pacients que treballen amb aquesta malaltia».

Les sessions les imparteixen professionals implicats en l'atenció a les persones amb demència dels àmbits sanitari i social, tant d'hospitals com d'atenció primària. En els centres hospitalaris s'han identificat 3 professionals essencials: neuròlegs, infermeres de neurologia i treballadors socials, als quals s'afegeix la infermera gestora de casos comunitària dels sectors implicats, la funció de la qual és «garantir la continuïtat, la transició i el contacte amb l'equip d'atenció primària».

Les formacions es fan en grups petits, d'entre 10 i 15 persones, i duren quatre hores, repartides en dues sessions de dues hores cadascuna.

La Direcció General de Prestacions i Farmàcia té previst organitzar una trobada amb associacions de pacients per informar-les del nou projecte a més de convidar-les a participar en les sessions.