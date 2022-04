Govern i agents socials aproven el primer Pla d’Igualtat en l’àmbit laboral de les Illes Balears

Les Illes Balears comptaran per primera vegada amb un Pla d’igualtat a l’àmbit laboral. Aquest pla ha estat aprovat avui en una reunió presidida per la presidenta del Govern, Francina Armengol, en què han participat els representants dels principals agents econòmics i socials de les Illes.

El Pla d’igualtat compta amb 47 mesures que afecten àmbits com la salut laboral, la negociació col·lectiva, la sensibilització o el diàleg social i es desenvoluparà entre els anys 2022 i 2025. La presidenta Armengol ha destacat que aquest pla compta amb el «compromís públic i privat». Així mateix, ha recordat la necessitat d’avançar en igualtat en unes Illes on les dones «segueixen cobrant menys que els homes, concretament un 13,7 per cent», la sinistralitat i la precarietat laboral «té més cara de dona» i les professions feminitzades «continuen estant més estigmatitzades». Finalment, la presidenta ha reclamat les mateixes oportunitats per les dones i per tant «per la meitat de la societat d’aquestes Illes».

Les mesures del pla estan recollides en nou objectius principals que, en el seu conjunt, pretenen avançar en la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral i per tant millorar les condicions laborals de les dones i combatre així la precarietat en l’ocupació, la qual afecta més les dones que els homes, tant pel que fa a temporalitat, parcialitat o diferències salarials, entre d’altres.

Cal recordar que des del passat 7 de març totes les empreses de 50 o més persones treballadores estan obligades a comptar amb un pla d’igualtat registrat i operatiu. No obstant, la realitat mostra que les Illes Balears encara són lluny d’aconseguir aquest objectiu, ja que de les 650 empreses censades amb 50 o més persones treballadores només 164 han iniciat tràmits per iniciar el pla, i només 34 ja compten amb un document plenament validat.

A més de reforçar les actuacions amb Inspecció de Treball per accelerar que totes les empreses que estiguin obligades iniciïn la tramitació del pla, de forma addicional també s’ha plantejat el compromís de que almenys un 30% de les empreses de menys de 50 persones treballadores també s’iniciïn en un pla propi de forma voluntària.

Negociació col·lectiva amb més mesures d’igualtat

L’altre gran objectiu és que empreses i persones treballadores vagin incorporant mesures d’igualtat en els diferents convenis col·lectius sectorials, per la qual cosa s’han acordat mecanismes que facilitin aquest objectiu. Els agents econòmics i socials s’han compromès a negociar i introduir de forma progressiva mesures eficaces d’igualtat de gènere en els convenis col·lectius sectorials. També s’elaborarà una guia de negociació col·lectiva en matèria d’igualtat i conciliació i les meses de negociació tindran paritat.

Altres objectius concrets que aborda el pla d’acció són combatre la temporalitat i la parcialitat, per arribar a uns índex similars als de la mitjana de la Unió Europea. Així doncs, el Pla d’igualtat en l’àmbit laboral es fixa reduir la temporalitat fins al 15% i la parcialitat, fins al 14%. A més, es treballarà per reduir la bretxa salarial, fins a estar per davall del 8%.

En l’àmbit de la seguretat i la salut laboral, es posa el focus en la sinistralitat i les malalties professionals que, en determinats àmbits, afecten més les dones que els homes. Per això, l’IBASSAL incorporarà la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions i s’incidirà en la reducció de les malalties professionals en les dones treballadores, entre altres aspectes.

Aquest pla està pressupostat en 5,6 milions d’euros i ha estat consensuat amb els agents socials i econòmics, que han acordat un full de ruta que involucri tots els agents responsables de les relacions laborals: tant les pròpies patronals i sindicats, com la Inspecció de Treball, el Col·legi de Graduats Socials o el Tribunal d’Arbitratge i Mediació (TAMIB).

El Pla d’Igualtat en l’àmbit laboral ha estat elaborat i coordinat per la Direcció General de Treball i Salut Laboral en col·laboració amb l’IBASSAL i l’IBDONA.

A la reunió d’avui hi han assistit, a més de la presidenta, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela; la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; la directora general de Treball i Salut Laboral, Virginia Abraham; la directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Duran; el secretari general d’UGT Balears, Lorenzo Navarro; el secretari general de CCOO Illes Balears, José Luis García; el president de PIMEB, Jordi Mora, i la responsable de desenvolupament i projectes de CAEB, Mavia Isern.